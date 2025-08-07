TBS NEWS DIG Powered by JNN

¿¹ÅÄÍºÇî ¹Ò¶õËëÎ½Ä¹
¡Ö¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×

¤­¤ç¤¦¸á¸å0»þÈ¾¤¹¤®¤Ë¡¢°ñ¾ë¸©¤ÎÉ´Î¤´ðÃÏ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëF2ÀïÆ®µ¡¤¬°ñ¾ë¸©²­¤Ç·±ÎýÃæ¤ËÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Åö»þ¡¢µ¡ÂÎ¤Ë¤ÏÂâ°÷1¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÛµÞÃ¦½Ð¸å¤ËÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸½»þÅÀ¤ÇÁ¥Çõ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¥È¥Ã¥×¤Î¿¹ÅÄÍºÇî¶õËëÄ¹¤ÏÎ×»þ¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢F2ÀïÆ®µ¡¤Î·±ÎýÈô¹Ô¤òÁ´¹ñ¤Ç¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ï»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£