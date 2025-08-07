43ºÐ¡¦ÃæÂ¼¤æ¤ê¡¢ÈþµÓ¥ï¥ó¥Ó¡ß³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÎÃ¤·¤²¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤¬³¤¤Ë¹ßÎ×¤·¤Æ¤Þ¤¹¤ä¤ó¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ê43¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÎÃ¤·¤²¤Ê³¤¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÅ·»È¤¬³¤¤Ë¹ßÎ×¤·¤Æ¤Þ¤¹¤ä¤ó¡Ä¡×³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ÃæÂ¼¤æ¤ê
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥½¥ë¤È¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÎÃ¤·¤²¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¹õ¤Î¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤ÇÀõÀ¥¤òÊâ¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò2Ëç¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤¬³¤¤Ë¹ßÎ×¤·¤Æ¤Þ¤¹¤ä¤ó¡Ä¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¡Ö¹¥¤²á¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¤æ¤ê¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
