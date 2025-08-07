oops cool¡¢ÎáÏÂ¤Î¥µ¥Þー¥¢¥ó¥»¥à¡Ö²Ð¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡MV¤Î¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¬²Ð¤ÎÃæ¤Ç²Î¤¦
¡¡oops cool¤¬¡¢5th¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö²Ð¡×¤ò8·î6Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ÎMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡¦±ÇÁü¡Ûoops cool¡¢¿·¶Ê¡Ö²Ð¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡õMV¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¡¢½ë¤¤²Æ¤ò¥ì¥Ú¥¼¥ó¤¹¤ë¡È²Ð¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥é¥Ã¥×¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥ー¤Ê¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥°¥ëー¥Ö¤¬¸÷¤ë¡¢oops coolÎ®¤Î¡ÈÎáÏÂ¤Î¥µ¥Þー¥¢¥ó¥»¥à¡É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MV¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Þ¥¹¥¯¤«¤éÀÖ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ËÊÑËÆ¡£¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Ï¡¢oops cool¤¬¼ÂºÝ¤Ë²Ð¤ÎÃæ¤Ç²Î¤¦¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªoops cool¤Ï¡¢12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½êÂ°»öÌ³½ê ROOFTOP¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMeeting¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¿À¸Í¸ø±é¤È²£ÉÍ¸ø±é¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë