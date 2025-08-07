ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¡¡ÆüÊÆ´ØÀÇ½ä¤ëÊÆ¤Î¼çÄ¥¤Ë·üÇ°¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿®ÍÑ¤ò¼º¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡·ÐºÑ°¦¹¥²È¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤¬7Æü¡¢TBS·Ï¡ÖN¥¹¥¿¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦49¡Ë¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¤·¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ò½ä¤ëÆüÊÆ¹ç°Õ¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤Ë¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ï´ØÀÇÎ¨15¡ó¡¢¤â¤È¤â¤È15¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤ÎÀÇÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÆÃÎã¤òÆüËÜ¤Ë¤ÏÅ¬ÍÑ¤»¤º¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÎ§¤Ç½¾Íè¤ÎÀÇÎ¨¤Ë15¡ó¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ò¾Ä¤Ç¤ÎÇ§¼±¤Î¤º¤ì¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥È¥é¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°ìÂ¸¤Ç¹ç°Õ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤«¡£ÆùÇµ¾®Ï©¤Ï¡ÖÀ¨¤¯ÆüËÜ¤«¤é¤â¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤âÍ¥½¨¤ÊÊý¤¬¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Î¼è¤ê°ã¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¡¢¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡ÊÆ¤È²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢´ØÀÇÎ¨15¡óÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿ÉÊÌÜ¤Ï°ìÎ§15¡ó¤Ë¡¢15¡ó°Ê¾å¤À¤Ã¤¿ÉÊÌÜ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤¤¤¦ÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆùÇµ¾®Ï©¤Ï¡ÖEU¤¬ÆüËÜ¤Î¸ò¾Ä¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤ã¤ÖÂæ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼çÄ¥¤Ë¡¢ÆùÇµ¾®Ï©¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿®ÍÑ¤ò¼º¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦¹ñ¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¤Î5500²¯¥É¥ë¡ÊÌó80Ãû±ß¡Ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÅê»ñ³Û¤Î¤º¤ì¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂ¦¤Ï¤½¤Î³Û¤ÎÂçÈ¾¤¬¡¢ÊÖ´Ô¤òÈ¼¤¦Í»»ñ¡¢Í»»ñÊÝ¾Ú¤Ç¡¢½Ð»ñ³Û¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´ÂÎ¤Î1¡Á2¡ó¤À¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆùÇµ¾®Ï©¤Ï¤·¤Ð¤·Àä¶ç¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ò½Å¤Í¤¿¡£