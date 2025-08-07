´Ú¹ñ¡¦Á°ÂçÅýÎÎ¤ò¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¤¿¤á¥¤¥¹¤´¤ÈÏ¢¹Ô¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¤âÅ¾¤²Íî¤Á¼ºÇÔ¡¡¡ÈÉþ¤òÃå¤º¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤ÆÄñ¹³¡É¤µ¤ìÃÇÇ°¤·¤¿Àè½µ¤ËÂ³¤
´Ú¹ñ¤ÎÆÃÊÌ¸¡»¡¤ÏÕú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë2²óÌÜ¤Î¹´Â«Îá¾õ¤Î¼¹¹Ô¤òÃæÃÇ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Õú»á¤ÎºÊ¡¦¶â·ú´õ»á¤ÎÉÔÀµµ¿ÏÇ¤òÁÜºº¤¹¤ëÆÃÊÌ¸¡»¡¤Ï7ÆüÄ«¡¢¹´ÃÖ½ê¤Ë¤¤¤ëÕú»á¤ò¼è¤êÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á1»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¹´Â«¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬Õú»á¤ÎÄñ¹³¤ò¼õ¤±ÃæÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Õú»á¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡¤Î´Ø·¸¼Ô10¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬°Ø»Ò¤ËºÂ¤ëÕú»á¤ò°Ï¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ø»Ò¤´¤ÈÏ¢¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Õú»á¤Ï°Ø»Ò¤«¤éÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¸¡»¡¤Ï¡ÖÕú»á¤ÎÉé½ý¤Ê¤É¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¹´Â«¤òÃæÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¸¡»¡¤Ïº£·î1Æü¤Ë¤âÕú»á¤Î¹´Â«¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÕú»á¤¬Éþ¤òÃå¤º¤Ë¾²¤Ë²£¤¿¤ï¤êÄñ¹³¤·¤¿¤¿¤á¹´Â«¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹´Â«Îá¾õ¤Î´ü¸Â¤Ï7Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡Ö¹´Â«Îá¾õ¤Î¼¹¹Ô¤¬Æñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¼è¤êÄ´¤Ù¤Ê¤·¤Ë¤¹¤°¤ËºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£