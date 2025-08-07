¼Ö7¼Ò¡¢2.6Ãû±ß¾Ã¼º¤Î¸«ÄÌ¤·¡¡26Ç¯3·î´ü±Ä¶ÈÍø±×¡¢ÊÆ´ØÀÇ¤Ç
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ä¥Û¥ó¥À¤Ê¤ÉÂç¼ê7¼Ò¤Î2026Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤¬ºÇÂç¤ÇÌó2Ãû6700²¯±ß¾Ã¼º¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬7ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£³Æ¼Ò¤¬Æ±Æü¤Þ¤Ç¤Ë25Ç¯4¡Á6·î´ü·è»»¤ò¸øÉ½¤·¡¢´ØÀÇ±Æ¶Á³Û¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£7¼Ò¤¬25Ç¯3·î´ü¤Ë·×¾å¤·¤¿±Ä¶ÈÍø±×¤Î3³äÄ¶¤ËÅö¤¿¤ëµ¬ÌÏ¤Ç¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤äÍ¢½ÐÀèÊÑ¹¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤òµÞ¤°Êý¿Ë¤À¡£
¡¡ÆüÊÆÎ¾À¯ÉÜ¤ÏÆüËÜ¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ò¸½ºß¤Î27.5¡ó¤«¤é15¡ó¤Ø°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤¬¡¢Å¬ÍÑ»þ´ü¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤ë¥«¥Ê¥À¤ä¥á¥¥·¥³¤«¤éÍ¢½Ð¤¹¤ëÆü·Ï¥á¡¼¥«¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢»ö¶È´Ä¶¤Ï°ÍÁ³ÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¼Ò¤¬8·î°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢½Ð¤Ë¤Ï15¡ó¤Î´ØÀÇ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ëÁ°Äó¤Ç¸«ÀÑ¤â¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤ÏÊÆ´ØÀÇ¤¬1Ãû4Àé²¯±ß¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤È»î»»¡£Æü»º¼«Æ°¼Ö¤âºÇÂç3Àé²¯±ß¡¢¥Þ¥Ä¥À¤ÈSUBARU¡Ê¥¹¥Ð¥ë¡Ë¤â2Àé²¯±ßÂæ¤Î¸º±×Í×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï±Æ¶Á³Û¤ò5·î»þÅÀ¤Î6500²¯±ß¤«¤é4500²¯±ß¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¡£