¡¡¹áÀî¸©¤¬¡¢¤«¤¬¤ï·ò¹¯¥Ý¥¤¥ó¥È»ö¶È¡Ö¥Þ¥¤¥Á¥ã¥ì¤«¤¬¤ï¡ª¡×¤Î»²²Ã¥Áー¥à¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Ê¤É3¿Í～5¿Í¤Î¥Áー¥à¤òºî¤ê¡¢Ê¿¶ÑÊâ¿ô¤ò¶¥¤¦¡Ö¥Áー¥àÂÐ¹³Àï¡×¤Ç¤¹¡£1²óÌÜ¤Ï2025Ç¯9·î1Æü～30Æü¡¢2²óÌÜ¤Ï12·î1Æü～30Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£1Æü¤ÎÊ¿¶ÑÊâ¿ô¤¬6000Êâ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Áー¥à¤ÎÃæ¤«¤é³Æ²ó5¥Áー¥à¡¢·×10¥Áー¥à¤ËÃêÁª¤Ç¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡Ê1Ëü±ßÊ¬¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤È¥Áー¥à¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï¡¢1²óÌÜ¤¬8·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢2²óÌÜ¤¬11·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥Á¥ã¥ì¤«¤¬¤ï¡ª¡×¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£