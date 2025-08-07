25Ç¯ÅÙ¼Â¼ÁGDP¤ò²¼Êý½¤Àµ¡¡À®Ä¹Î¨0.7¡ó¤Ë¡¢ÊÆ´ØÀÇ¤¬±Æ¶Á
¡¡Æâ³ÕÉÜ¤Ï7Æü¤Î·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤Ç·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Î»î»»¤ò¸øÉ½¤·¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÀ®Ä¹Î¨¤ò0.7¡ó¤È¤·¤¿¡£º£Ç¯1·î¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿Á°²ó¸«ÄÌ¤·¤«¤é0.5¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ËÈ¼¤¦ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢½Ð¤Î¸º¾¯¤ä¡¢´ë¶È¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¸º¾¯¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡£26Ç¯ÅÙ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ÏÄÂ¾å¤²¤Ë¤è¤ë½êÆÀÁý¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç0.9¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï²ñµÄ¤Ç¡ÖÀ®Ä¹·¿·ÐºÑ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡25Ç¯ÅÙ¤ÏÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Æâ¼û¤ÎÃì¤Ç¤¢¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬Á°²ó¸«ÄÌ¤·¤è¤ê0.3¡óÄã¤¤1.0¡óÁý¤Ë¤Ê¤ë¤È»î»»¤·¤¿¡£