¡¡£·Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢ÆÉÇä³ô²Á»Ø¿ô¡ÊÆÉÇä£³£³£³¡Ê¤µ¤ó¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë¡Ë¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£²£¹£¸±ß£±£´Á¬¡Ê£°¡¦£·£¸¡ó¡Ë¹â¤Î£³Ëü£¸£¶£¹£¶±ß£µ£¹Á¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£³ÆüÏ¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡££³£³£³ÌÃÊÁ¤Î¤¦¤Á¡¢£²£´£±ÌÃÊÁ¡ÊÌó£·£²¡ó¡Ë¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¡¡´ë¶È¤Î·è»»È¯É½¤¬ËÜ³Ê²½¤·¡¢¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¶ä¹Ô¤ä¾®Çä¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ê¤É¤ÎÆâ¼û´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î¾å¾º¤¬Á´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£²£²£µ¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£²£¶£´±ß£²£¹Á¬¡Ê£°¡¦£¶£µ¡ó¡Ë¹â¤Î£´Ëü£±£°£µ£¹±ß£±£µÁ¬¤À¤Ã¤¿¡££³ÆüÏ¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡Ê£Ô£Ï£Ð£É£Ø¡Ë¤Ï¡¢£²£±¡¦£³£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¦£·£²¡ó¡Ë¹â¤¤£²£¹£¸£·¡¦£¹£²¤Ç¡¢½ªÃÍ¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÎºÇ¹âÃÍ¤Ï£··î£²£´Æü¤Î£²£¹£·£·¡¦£µ£µ¤À¤Ã¤¿¡£