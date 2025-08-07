¹á¹ÁÂç°ú¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£°¡¥£·¡ó¹â¤Ç£´ÆüÂ³¿¡¢ÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤ËÇã¤¤
¡¡£·Æü¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£µÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£±£·£±¡¥£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£¶£¹¡ó¡Ë¹â¤Î£²£µ£°£¸£±¡¥£¶£³¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£´ÆüÂ³¿¤·¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£´£¹¡¥£°£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£µ£µ¡ó¡Ë¹â¤Î£¸£¹£¸£±¡¥£·£³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£²£´£µ£·²¯£´£¸£°£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£´Ãû£¶£°£°£´²¯±ß¡Ë¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê£¶Æü¤Ï£²£±£µ£²²¯£³£µ£´£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ»ØÉ¸¤Î²þÁ±¤ÇÅê»ñ²È¿´Íý¤¬¾å¸þ¤¯Î®¤ì¡£¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿£··î¤ÎÃæ¹ñËÇ°×Åý·×¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë·ú¤ÆÍ¢½Ð¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç£·¡¥£²¡óÁý¤ÈÍ½ÁÛ¡Ê£µ¡¥£¶¡óÁý¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢Á°·î¤Î£µ¡¥£¹¡óÁý¡Ê½¤Àµ¸å¡Ë¤«¤é¿¤Ó¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£Í¢Æþ¤Ï£´¡¥£±¡óÁý¤ÈÍ½ÁÛ¡Ê£±¡¥£±¡ó¸º¡Ë¤ËÈ¿¤·¥×¥é¥¹À®Ä¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê£¶·î¤Ï£±¡¥£±¡óÁý¡Ë¡£Áá´ü¤ÎÊÆÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¸ºÂ®·üÇ°¤¬¸åÂà¤·¤¿¤³¤È¤âºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤Ê¤É¤òÉÔ°Â»ë¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ø¿ô¤ÏÃæ¹ñ»ØÉ¸È¯É½¸å¡¢ºÆ¤Ó¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¹á¹Á¡¦ËÜÅÚ¤ÎÉÔÆ°»º¤¬¹â¤¤¡£¶åÎ¶ÁÒÃÖ¶ÈÃÏ»ºÅê»ñ¡Ê£±£¹£¹£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¹¡ó¡¢¹±´ðÃû¶ÈÃÏ»º¡Ê£±£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£´¡ó¡¢¿·¹ã´ðÃÏ»ºÈ¯Å¸¡Ê£±£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£·¡ó¡¢Î¶¸Ð½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£¹£¶£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó¡¢²Ú½áÃÖÃÏ¡Ê£±£±£°£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£²¡ó¡¢Ãæ¹ñ³¤³°È¯Å¸¡Ê£¶£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢»Ø¿ôÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÄÌ³ÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¹á¹Á¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¿·À¤³¦È¯Å¸¡Ê£±£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£°¡¥£²¡ó¹â¡£»ñ¶âÄ´Ã£·×²è¤Î¿ÊÅ¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£¹â°ÎÅÅ»Ò¡Ê£±£´£±£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£¶¡ó¹â¡¢½Ø±§¸÷³Ø²Êµ»¡Ê£²£³£¸£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó¹â¡¢µÖ¥¿¥¤²Êµ»¡Ê£±£´£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó¹â¡¢¿ðÀ¼²Êµ»£È£Ä¡Ê£²£°£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó¹â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬ÊÆ¹ñÆâ¤Ç£±£°£°£°²¯ÊÆ¥É¥ë¡ÊÌó£±£´Ãû£·£²£°£°²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÄÉ²ÃÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤¹¤ëÃæ¡¢½Ø±§¤Ê¤É¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼³Æ¼Ò¤Ë»×ÏÇÇã¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂðÇÛ¤Ê¤ÉÊªÎ®´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£ÃæÄÌ²÷Äþ¡Ê£²£°£µ£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£²¡ó¹â¡¢µþÅìÊªÎ®¡Ê£²£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£´¡ó¹â¡¢±ßÄÌÂ®Äþ¹ñºÝ¡Ê£¶£±£²£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¹â¡¢½çË£È£Ä¡Ê£¶£¹£³£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«³¤±¿¡¦¹ÁÏÑ³ô¤âÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢°åÌô¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï°Â¤¤¡£¿®Ã£À¸ÊªÀ½Ìô¡Ê£±£¸£°£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£¸¡ó¡¢ÀÐÌô½¸ÃÄ¡Ê£±£°£¹£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¸¡ó¡¢çèÈþ±ÖÉÄ¡Ê£¶£¶£¶£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£´¡ó¡¢¹¯´õÂúÀ¸Êª¡Ê£¶£±£¸£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£²¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤â£´ÆüÂ³¿¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£±£¶¡ó¹â¤Î£³£¶£³£¹¡¥£¶£·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬¹â¤¤¡£¶ä¹Ô¡¢ÉÔÆ°»º¡¢»ñ¸»¡¦ÁÇºà¡¢±¿Í¢¡¢¾ÃÈñ´ØÏ¢¡¢¸ø±×¡¢¾Ú·ô¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢°åÌô¤Ï°Â¤¤¡£¼«Æ°¼Ö¡¢ÊÝ¸±¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢¤Î°ì³Ñ¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡¡Ãæ¹ñ»ØÉ¸¤Î²þÁ±¤ÇÅê»ñ²È¿´Íý¤¬¾å¸þ¤¯Î®¤ì¡£¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿£··î¤ÎÃæ¹ñËÇ°×Åý·×¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë·ú¤ÆÍ¢½Ð¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç£·¡¥£²¡óÁý¤ÈÍ½ÁÛ¡Ê£µ¡¥£¶¡óÁý¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢Á°·î¤Î£µ¡¥£¹¡óÁý¡Ê½¤Àµ¸å¡Ë¤«¤é¿¤Ó¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£Í¢Æþ¤Ï£´¡¥£±¡óÁý¤ÈÍ½ÁÛ¡Ê£±¡¥£±¡ó¸º¡Ë¤ËÈ¿¤·¥×¥é¥¹À®Ä¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê£¶·î¤Ï£±¡¥£±¡óÁý¡Ë¡£Áá´ü¤ÎÊÆÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¸ºÂ®·üÇ°¤¬¸åÂà¤·¤¿¤³¤È¤âºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤Ê¤É¤òÉÔ°Â»ë¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ø¿ô¤ÏÃæ¹ñ»ØÉ¸È¯É½¸å¡¢ºÆ¤Ó¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¹á¹Á¡¦ËÜÅÚ¤ÎÉÔÆ°»º¤¬¹â¤¤¡£¶åÎ¶ÁÒÃÖ¶ÈÃÏ»ºÅê»ñ¡Ê£±£¹£¹£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¹¡ó¡¢¹±´ðÃû¶ÈÃÏ»º¡Ê£±£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£´¡ó¡¢¿·¹ã´ðÃÏ»ºÈ¯Å¸¡Ê£±£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£·¡ó¡¢Î¶¸Ð½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£¹£¶£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó¡¢²Ú½áÃÖÃÏ¡Ê£±£±£°£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£²¡ó¡¢Ãæ¹ñ³¤³°È¯Å¸¡Ê£¶£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢»Ø¿ôÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÄÌ³ÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¹á¹Á¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¿·À¤³¦È¯Å¸¡Ê£±£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£°¡¥£²¡ó¹â¡£»ñ¶âÄ´Ã£·×²è¤Î¿ÊÅ¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£¹â°ÎÅÅ»Ò¡Ê£±£´£±£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£¶¡ó¹â¡¢½Ø±§¸÷³Ø²Êµ»¡Ê£²£³£¸£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó¹â¡¢µÖ¥¿¥¤²Êµ»¡Ê£±£´£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó¹â¡¢¿ðÀ¼²Êµ»£È£Ä¡Ê£²£°£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó¹â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬ÊÆ¹ñÆâ¤Ç£±£°£°£°²¯ÊÆ¥É¥ë¡ÊÌó£±£´Ãû£·£²£°£°²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÄÉ²ÃÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤¹¤ëÃæ¡¢½Ø±§¤Ê¤É¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼³Æ¼Ò¤Ë»×ÏÇÇã¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂðÇÛ¤Ê¤ÉÊªÎ®´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£ÃæÄÌ²÷Äþ¡Ê£²£°£µ£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£²¡ó¹â¡¢µþÅìÊªÎ®¡Ê£²£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£´¡ó¹â¡¢±ßÄÌÂ®Äþ¹ñºÝ¡Ê£¶£±£²£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¹â¡¢½çË£È£Ä¡Ê£¶£¹£³£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«³¤±¿¡¦¹ÁÏÑ³ô¤âÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢°åÌô¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï°Â¤¤¡£¿®Ã£À¸ÊªÀ½Ìô¡Ê£±£¸£°£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£¸¡ó¡¢ÀÐÌô½¸ÃÄ¡Ê£±£°£¹£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¸¡ó¡¢çèÈþ±ÖÉÄ¡Ê£¶£¶£¶£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£´¡ó¡¢¹¯´õÂúÀ¸Êª¡Ê£¶£±£¸£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£²¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤â£´ÆüÂ³¿¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£±£¶¡ó¹â¤Î£³£¶£³£¹¡¥£¶£·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬¹â¤¤¡£¶ä¹Ô¡¢ÉÔÆ°»º¡¢»ñ¸»¡¦ÁÇºà¡¢±¿Í¢¡¢¾ÃÈñ´ØÏ¢¡¢¸ø±×¡¢¾Ú·ô¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢°åÌô¤Ï°Â¤¤¡£¼«Æ°¼Ö¡¢ÊÝ¸±¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢¤Î°ì³Ñ¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë