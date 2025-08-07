¡Ø¤Ë¤³¤Ë¤³¡¢¤×¤ó¡ÙÉü³è¤ËSNSÈ¿¶Á¡¡´¿´î¡õ²û¤«¤·¤àÀ¼Â³¡¹¡ÖÌ¾ºî¤Ç¤¹¡×¡Ö´°Á´¤ËÀ¤Âå¤Ç¤¹¡×¡¡¤¸¤ã¤¸¤ã´Ý¡¦¤Ô¤Ã¤³¤í¡¦¤Ý¤í¤ê¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Ë¶Ã¤¤â
¡¡NHK¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Î¿Í·Á·à¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ1982Ç¯¤«¤é1992Ç¯¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Îß·×2000ÏÃ°Ê¾å¤ÎÊª¸ì¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿ÅÁÀâ¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤Ë¤³¤Ë¤³¡¢¤×¤ó¡Ù¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤¬7Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢SNS¤Ë¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²û¤«¤·¤¤¡ªÎáÏÂ¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡Ø¤Ë¤³¤Ë¤³¡¢¤×¤ó¡Ù¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü
¡¡È¯É½¤ò¼õ¤±¡¢X¤Î¥È¥ì¥ó¥É¾å°Ì¤Ë¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³¤×¤ó¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºßÁÐ»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¤¬¡¢ORICON NEWS¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤¸¤ã¤¸¤ã¤Þ¤ëÉü³è¡¼¡ª¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¬¤è¤¯´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡Ì¾ºî¤Ç¤¹¢ö¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ª´°Á´¤ËÀ¤Âå¤Ç¤¹(¾Ð)¡¡²È¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿w¡×¡ÖÌ¼¤¬¸«»Ï¤á¤¿¤È¤¡¢¤Ë¤³¤Ë¤³¤×¤ó¤À¤Ã¤¿¡£ËèÄ«Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¤Ê¤¡¡£¤³¤Î¸å¤Î¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¤É¡¼¤Ê¤Ã¤Ä¤âÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£¹¬¤»¤À¤Ã¤¿º¢¡Ä²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö»ä¤ÎºÇ¤â¸Å¤¤µ²±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ë¤³¤Ë¤³¤×¤ó¤¬Éü³è¤¹¤ë¤é¤·¤¤¡£³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤½Ð¤È·ë¤ÓÉÕ¤±²û¤«¤·¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¸¤ã´Ý¡¦¤Ô¤Ã¤³¤í¡¦¤Ý¤í¤ê¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Ï¤¸¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°Î¤½¤¦¤ÊÌ¾Á°¤ä¤Ã¤¿¤ó¤«¡Ä¡×¤È¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤Ë¶Ã¤¯À¼¤Ê¤É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éü³è¤¹¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À¼Í¥¡¦³Ú¶Ê¤ò°ì¿·¤·¤¿¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¿Í·Á·à¡Ø¤Ë¤³¤Ë¤³¡¦¤×¤ó NEO¡Ù¤È¤·¤ÆºÆ¹½À®¡£²û¤«¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤¸¤ã¤¸¤ã´Ý¡×¡Ö¤Ô¤Ã¤³¤í¡×¡Ö¤Ý¤í¤ê¡×¤¬¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÍ¦µ¤¤ÈÍ§¾ð¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡³«Àß¤µ¤ì¤ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«Ãæ¡£ËÜÊÔ±ÇÁü¤Ï8·î23Æü¤è¤ê½ç¼¡ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢ÃÎ°é¤ä¿©°é¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÇÛ¿®Í½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢»¨²ß¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤¬8·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
