¡ÖÂ¹³èÃæ¡×56ºÐ¡¦¥Þ¥ë¥·¥¢¡¢°¦¤·¤Î½éÂ¹¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î´é¡É¡Ö¹¬¤»¥¿¥¤¥à¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥ë¥·¥¢¡Ê56¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Þ¥ë¥·¥¢Âþº£ Â¹³èÃæ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½éÂ¹¡Ê1¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂ¹³èÃæ¡×°¦¤·¤Î½éÂ¹¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î´é¡É¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¥Þ¥ë¥·¥¢
¡¡¸µÉ×¡¦ÂçÄáµÁÃ°¡Ê57¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¹½÷¡¦Ìï°Â¤µ¤ó¤¬2022Ç¯¤Ë·ëº§¡£23Ç¯8·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¥Þ¥ë¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½éÂ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Þ¥ë¥·¥¢¤ÏÍ¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂ¹²Ä°¦¤¤ ¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥Ð¥«Ãæ¡×¤È¥á¥í¥á¥í¤Ê¤è¤¦¤À¡£¡Ö¹¬¤»¥¿¥¤¥à¤Ë´¶¼Õ¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂ¹³èÃæ¡×°¦¤·¤Î½éÂ¹¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î´é¡É¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¥Þ¥ë¥·¥¢
¡¡¸µÉ×¡¦ÂçÄáµÁÃ°¡Ê57¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¹½÷¡¦Ìï°Â¤µ¤ó¤¬2022Ç¯¤Ë·ëº§¡£23Ç¯8·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¥Þ¥ë¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½éÂ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Þ¥ë¥·¥¢¤ÏÍ¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂ¹²Ä°¦¤¤ ¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥Ð¥«Ãæ¡×¤È¥á¥í¥á¥í¤Ê¤è¤¦¤À¡£¡Ö¹¬¤»¥¿¥¤¥à¤Ë´¶¼Õ¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£