¡ØÀ¾¿Ø¿¥¤Î±§ÃèÉþ¡ÙµþÅÔÂç³Ø¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡»îºîÉÊ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡¡¹©Ë¼¤Î¿Í¡Ö·îÌÌÃåÎ¦¤·¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×

¡¡±§ÃèÉþ¤ËµþÅÔ¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ò¡£µþÅÔÂç³Ø¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï¡£
¡¡£¸·î£·Æü¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÂç¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö±§ÃèÉþ¡×¤Î»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤¤ÌæÍÍ¤Ê¤É¤«¤é¹âµé¿¥Êª¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¡ÖÀ¾¿Ø¿¥¡×¡£ÉáÄÌ¤Ï¼ç¤Ë¸¨»å¤Ê¤É¤Ç¿¥¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÂÑÇ®À¤Ê¤É¤ËÍ¥¤ì¤¿ÆÃ¼ì¤ÊÁ¡°Ý¤Ç¿¥¤Ã¤¿À¾¿Ø¿¥¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿±§ÃèÉþ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´üÂÔ¤¬Âç¤¤¯ËÄ¤é¤à°ìÊý¡¢²ÝÂê¤â»³ÀÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÊµþÅÔÂç³Ø¡¡»³ÉßÍÇÎ¼¶µ¼ø¡Ë¡Ö¡Ê¶¯²½Á¡°Ý¤Ï¡ËÂÀ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÀ¤¤¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°Õ¾¢¡ÊÌæÍÍ¡Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£ÅÁÅý»º¶È¤Î¿¥µ¡¤Ç¤³¤Î¹â¶¯ÅÙÁ¡°Ý¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í»ÅÍÍ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤¤¤À¤Î¤Ï¡¢À¾¿Ø¿¥¤Î¹©Ë¼¡Ö¥¿¥¤¥è¥¦¥Í¥¯¥¿¥¤¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿¥µ¡¤Ç¤Ï¡¢£±ËüËÜ°Ê¾å¤¢¤ë·Ð»å¤Ë°Þ»å¤ò¤É¤¦ÄÌ¤¹¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á¡ºÙ¤ÊÇ»Ã¸¤¬½Ð¤¿À¾¿Ø¿¥¤ÎÈþ¤·¤¤ÌæÍÍ¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ã¯¤âÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤±§ÃèÉþ¤Ë¹©Ë¼¤Î¿Í¤Ï¡Ä
¡¡¡Ê¥¿¥¤¥è¥¦¥Í¥¯¥¿¥¤¡¡¾¾ÅÄ°´¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ë¤¿¤À¤¿¤ÀÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡ÊÀ¾¿Ø¿¥¤¬¡Ë·îÌÌÃåÎ¦¤·¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¾¿Ø¿¥¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÌæ¿¥¤Î¿¥Êª¤Î¶¯¤ß¤È¡¢¤«¤Äµ¡Ç½À¤ò»ý¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤É¤³¤Þ¤Çºî¤ì¤ë¤Î¤«Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£·Æü¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿»îºîÉÊ¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢¶¯²½Á¡°Ý¤ÇÀ¾¿Ø¿¥¤ò¿¥¤ë¤¿¤á¤Ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Î»î¹Ôºø¸í¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊµþÅÔÂç³Ø¡¡»³ÉßÍÇÎ¼¶µ¼ø¡Ë¡ÖµþÅÔ¼«¿È¤ÎÅÁÅý¤ÎÎÏ¤¬¡¢º£¸å¤Î±§ÃèÉþ¤Î³«È¯¤òÃ´¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×