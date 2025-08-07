¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¡¥í¥±¤Ç¡ÖÀµ¼°¤ËNG¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×2¤Ä¤Î»ö¹à¤È¤Ï¡Ö¤É¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡Ê39¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤·¤ã¤ó¡×¡Ê¿åÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎNG¹àÌÜ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥â¥È¤Ï¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡×¤Î¥À¥ó¥¹´ë²è¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡×ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤¬¥Ð¥¯Å¾¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÂçÀèÇÚ¤ÎÀ¨¤¤Íê¤â¤·¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥Ð¥¯Å¾¤ò¤Í¡¢»ä¤â¤â¤¦1²ó¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ê¤ó¤Æ»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡¢Àµ¼°¤ÊNG¤ò½Ð¤½¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Î¥í¥±¤ò¤Ø¤Æ¡¢¥Ð¥¯Å¾¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤â¤¦Àµ¼°¤Ë¡¢¥Ð¥¯Å¾¡¢¤½¤·¤Æ±ó±Ë¡¢NG¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´ÉôÆâÂ¼¤µ¤ó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Î2¤Ä¤ÏÀµ¼°¤ËNG¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¤Þ¤¢¥Ð¥ó¥¸¡¼¡Ê¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤È¤«¤Ï¤Í¡¢Í×ÁêÃÌ¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤¢¥Ö¡¼¥Ö¡¼¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤¢À¨¤¤¤Í¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡£¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¸åÇÚ¤ËÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È¡£ËÜÅö¤ËÆÃÅùÀÊ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤¤»þ´Ö¤ò¶¦Í¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆâÂ¼¤Ø¤ÎÂº·É¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£