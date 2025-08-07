KAT-TUN ²ò»¶¸å¥é¥¤¥Ö·èÄê¡ª11·î8Æü³«ºÅ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬ÀÖÀ¾¿Î¤Î¡È¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡É¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥ï¥±
8·î7Æü¡¢º£Ç¯3·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¤¬¡¢11·î8Æü¤ËÀéÍÕ¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖBreak the KAT-TUN¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
KAT-TUN¤Ï2·î12Æü¤Ë²ò»¶¤òÈ¯É½¡£¤½¤ÎºÝ¡¢»öÌ³½ê¤Ï¡Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¤¤¾Íè¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢¸½ºßÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯È¯É½¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤¬²ò»¶¤«¤éÈ¾Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢È¯É½¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ôµã¤¤½¤¦¡Õ¡ÔÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡ª¡Õ¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
KAT-TUN¤Ï2001Ç¯6·î¤ËµµÍüÏÂÌé¡Ê39¡Ë¡¢¾åÅÄÎµÌé¡Ê41¡Ë¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¡Ê41¡Ë¡¢ÀÖÀ¾¿Î¡Ê41¡Ë¡¢ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¡Ê39¡Ë¡¢ÅÄÃæÀ»¡Ê39¡Ë¤Î6¿Í¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ·ëÀ®¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÓÃæ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¤ä³èÆ°µÙ»ß¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤®¡¢²ò»¶»þ¤Ë¤ÏµµÍü¡¢¾åÅÄ¡¢Ãæ´Ý¤Î3¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿3¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡È¤¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤Î½Ð±é¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬º¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖKAT-TUN¤¬²ò»¶¤¹¤ë5ÆüÁ°¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¤ÎÀÖÀ¾¤µ¤ó¤¬¡¢Instagram¤Ë¡ÔTOKYO¡Õ¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿ôÆüÁ°¤Ë¤Ï¡¢µµÍü¤µ¤ó¤ÈÀÖÀ¾¤µ¤ó¤¬Instagram¤Ç¡ÈÁê¸ß¥Õ¥©¥í¡¼¡É¤ò¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²ò»¶¤ËºÝ¤·¤Æ¾åÅÄ¤µ¤ó¡¢Ãæ´Ý¤µ¤ó¤È¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤Ï2010Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢É½Î©¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½¸·ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ò»¶ÅöÆü¤ËKAT-TUN¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿À¸ÇÛ¿®¤Î¸å¡¢ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤ÏX¤ÈInstagram¤Ç¡Ô¡ÈKAT-TUN¡É¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ KAT-TUN¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢Hyphen¤Î³§ÍÍ¡¢°ìÃ¶¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª ¤½¤ì¤Ç¤âÌÀÆü¤ÏÍè¤ä¤¬¤ë¤â¤ó¤Ç ¤µ¤¡»Ï¤á¤è¤¦¤«¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£Hyphen¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤òÏ«¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡È°ìÃ¶¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
2023Ç¯12·î¤Î¡Ø¤Þ¤Ä¤âto¤Ê¤«¤¤¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤ÏKAT-TUN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Øº£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ø¤ä¤Ã¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Ë¥±¥ó¥«¤·¤ÆÈ´¤±¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤¬¶¦±é¤Ë¾è¤êµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
ÀÖÀ¾¤ÏKAT-TUN ²ò»¶¸å¤Î4·î30Æü¤Ë¤â¡¢X¤Ç¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤½¤í¤½¤í¥°¥ë¡¼¥×¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦»×¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Õ
¡Ö2014Ç¯¤ËKAT-TUN¤òÃ¦Âà¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤òÆ÷¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÈKAT-TUNºÆ·ëÀ®¡É¤Ø¤ÎÉúÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ÎÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆX¤Ç¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬¡½¡½¡£
¡Ô11/8¢« µµÍü ÀÖÀ¾ Ãæ´Ý¤Î»öÌ³½êÆþ½êÆü¡¡¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡¡¤³¤ì¤Û¤ó¤È¤ËÀÖÀ¾¤¯¤ó¤¯¤ëÀâ¤Ê¤¤¡©¡©¡©¡©¡©¡©¡Õ
¡Ô11/8¤Ï¿Îµµ¤æ¤Ã¤Á¤ÎÆþ½êÆü¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡Õ
¡ÔÆþ½êÆü¤À¤Í¤§¡Ä¡Ä¡Ä¡Õ
¡Ö¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë11·î8Æü¤Ï¡¢µµÍü¤µ¤ó¡¢Ãæ´Ý¤µ¤ó¡¢ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤¬µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¤¿Æü¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£3¿Í¤Ï1998Ç¯11·î8Æü¤ËÆ±¤¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÆþ½êÆü¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ê¤É¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÆÃÊÌ¤ÊµÇ°Æü¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤âÆþ½êÆü¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢KAT-TUN¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¾Ê¬¤¬Æ±¤¸Æþ½êÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Hyphen¤¿¤Á¤Ï11·î8Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê½ÅÍ×¤ÊÆüÉÕ¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤¬Æþ½êÆü¤ÎÀÖÀ¾¤µ¤ó¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤ÏÆ±ÆüX¤Ç¡ÔJips¤Ø¡¡KAT-TUN¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡Õ¤È¡¢¤¤Ã¤Ñ¤êÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÈÍ½Äê¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Þ¤À´õË¾¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
11·î8Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ25Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëKAT-TUN¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀÖÀ¾¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£