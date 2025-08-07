¡¡8·î7Æü¸áÁ°¡¢´ôÉì¸©´Ø»Ô¤Î¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯Îð¡¦À­ÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡7Æü¸áÁ°10»þÁ°¡¢´ôÉì¸©´Ø»ÔËÜÄ®¤Î¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¡ÖÆÉÇä¥»¥ó¥¿ー´Ø¡×¤Ç¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¡Ö±ê¤È¹õ±ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¾ÃËÉ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2³¬·ú¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¾Æ¤±¡¢Ç¯Îð¤ÈÀ­ÊÌ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤1¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡²Ð»ö¤Î¸å¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÃËÀ­(46)¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤¬°äÂÎ¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£