JAL¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¹Ò¶õ¡×¤¬¡ÈÉáÃÊÈô¤Ð¤Ê¤¤½¢¹ÒÃÏ¡É¤Ë¡Ö1±ýÉü¤Î¤ß¤Î¥ì¥¢ÊØ¡×¤ò±¿¹Ò¤Ø¡ª ¹Ô¤Àè¤Ï¡©
Äê´üÊØ¡¢Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡ª
10·î¤Ë1±ýÉü
¡¡JAL¡ÊÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¹ñºÝÀþLCC¡Ê³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡Ë¡¢ZIPAIR¤¬2025Ç¯10·î¡¢½é¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¹Ô¤Àè¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÄê´üÊØ¤Î½¢¹Ò¤¬¤Ê¤¤¡¢ÂæËÌ¡¦Åí±à¶õ¹Á¤Ç¤¹¡£
ZIPAIRµ¡¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë¡£
¡¡º£²ó±¿¹Ò¤µ¤ì¤ëÀ®ÅÄ¡ÁÂæËÌÀþ¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤Ï1±ýÉü¤Ç¡¢10·î8Æü¤ËÂæËÌÈ¯À®ÅÄ¹Ô¤¤¬ZG782ÊØ¤È¤·¤Æ¡¢12Æü¤ËÀ®ÅÄÈ¯ÂæËÌ¹Ô¤¤¬ZG781ÊØ¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì±¿¹Ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤ÏÂæÏÑ¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡Ö¥¤¡¼¥¸¡¼¥Õ¥é¥¤¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢ZIPAIR¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ZIPAIR¤Ï2020Ç¯¤è¤ê¥¢¥¸¥¢ÊýÌÌ¤«¤éÄê´üÊØ¤Î½¢¹Ò¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ¤òÅÏ¤ëLCC¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢À®ÅÄ¡Á¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Àþ¤ò³«Àß¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥¸¥¢Ï©Àþ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Û¥Î¥ë¥ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚÏ©Àþ¤Ë¤â½¢¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£