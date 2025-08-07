·ëº§¤«¤é6Ç¯¡Ä¹â¶¶¥æ¥¦¡Ö¤µ¤¯¤Ã¤È¥«¥Õ¥§¡×Ä¶¥ì¥¢ÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¡¡¡È¥ª¥½¥í¥³¡¼¥Ç¡É¤ÎÉ×¤Ï¸µ³ÊÆ®²È¡¦ËÎÉô»á
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¥æ¥¦¡Ê34¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¸µ³ÊÆ®²È¤ÎËÎÉô¹°¿ó»á¡Ê36¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡ÖÄÁ¤·¤¯2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë»£±Æ¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ÎÁ°¤Ë¤µ¤¯¤Ã¤È¥«¥Õ¥§¡×¤È¡¢¤È¤â¤ËÇò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡¢»Ð¤¬½÷Í¥¤Î¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡¢Äï¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼J1À¶¿å¤ÎDF¹â¶¶Í´¼£¡¢Â¾¤Ë³¨²è¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹â¶¶¸»¼£¤¬¤¤¤ë4¤¤ç¤¦¤À¤¤¡£¤Þ¤¿Í´¼£¤ÎºÊ¤Ï¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤Î¹â¾ë°¡¼ù¡£
¡¡¹â¶¶¥æ¥¦¼«¿È¤ÏËÎÉô»á¤È2018Ç¯10·î¤Ë·ëº§¡£2020Ç¯1·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¡¢22Ç¯12·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£