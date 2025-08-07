ËÀî¹©¾³¶õ½±¤Îµ²±¤ò¸åÀ¤¤Ë¡¡10Âå¤Îµ¾À·Â¿¤¯¡¢80Ç¯¼°Åµ
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¡¢¡ÖÅìÍÎ°ì¤ÎÊ¼´ï¹©¾ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡ÖËÀî³¤·³¹©¾³¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©ËÀî»Ô¡Ë¤Ç10Âå¤Î¹©°÷¤òÃæ¿´¤Ë2500¿Í°Ê¾å¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÊÆ·³¤Î¶õ½±¤«¤é7Æü¤Ç80Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢»ÔÆâ¤ÇÊ¿ÏÂµ§Ç°¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£ÃÝËÜ¹¬É×»ÔÄ¹¤ÏËÁÆ¬¡ÖÈá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Îµ²±¤¬É÷²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤Ø·Ñ¾µ¤·¤è¤¦¤È¡¢»Ô¤Ï¾®Ãæ¹âÀ¸¤é¤ò¾·ÂÔ¤·1250¿Í¤¬»²Îó¡£¸¥²ÖÂæ¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢µ¾À·¼Ô¤òÅé¤ó¤À¡£¹â¹»2Ç¯¡¢ÉÙÅÄ·½Î¼¤µ¤ó¡Ê16¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤¬ÂçÀªË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¼Â´¶¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£