¡ÚÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¡Û9/23~24À¾ÉðÀï¡¢9/27~28Æü¥Ï¥àÀï¤Ë¤Æ¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMARINES FOOD FES. 2025 ¥ßー¥È & ¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤ò³«ºÅ¡ª
ÆùÎÁÍý¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬µå¾ì³°¼þ¤Ë
ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º¤Ï£¹·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)～24Æü(¿å)ºë¶ÌÀ¾ÉðÀï¡¢9·î27Æü(ÅÚ)～28Æü(Æü)ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢(¤¤¤º¤ì¤âZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¤Î·×4»î¹ç¤Ë¤Æ¡¢¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMARINES FOOD FES. 2025 ¥ßー¥È & ¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖMARINES FOOD FES. 2025 ¥ßー¥È & ¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤Ï¡Ú¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¤â¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤â¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¡Û¤ò¥Æー¥Þ¤ËÏÂµí¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¤ä¹á¹Á¥ï¥Ã¥Õ¥ë ¥Þ¥ó¥´ー¥¯¥êー¥à¤Ê¤ÉÆùÎÁÍý¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬µå¾ì³°¼þ¤Ë°ìÆüºÇÂçÌó40Å¹ÊÞ½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È½éÆü9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Ï¡¢1Æü¸ÂÄê¤Ç¥Óー¥ë&¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¥Çー¤âÆ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¡£¾ìÆâÇäÅ¹¡¦Çä¤ê»Ò¡¦³°¼þ¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥Óー¥ë¡¦¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¤òÀÇ¹þ500±ß¤ÇÈÎÇä¡£MARINES FOOD FES. 2025 ¥ßー¥È & ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ãMARINES FOOD FES. 2025 ¥ßー¥È & ¥¹¥¤ー¥Ä¡¡Å¹ÊÞ°ìÎã¡ä
¡ÚÆùÎÁÍý¡Û
¡¦¥¶¥ó¥®²°¡¡ÂçµÈ¡§ÆÃÀ½¥¶¥ó¥®3¸Ä¡¡ÀÇ¹þ800±ß
¡¦DOGTOWN¡§ÏÂµí¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¡¡ÀÇ¹þ1,600±ß
¡¦¥Ô¥ó¥¯¥Öー¥Öー¡§»Æµí¤Î¥×¥é¥¤¥à¥ê¥Ö¥¹¥Æー¥Ã±ÉÊ¡¡ÀÇ¹þ1,500±ß¡¡Åù
¡Ú¥¹¥¤ー¥Ä¡Û
¡¦CANDY CORT¡§¤ê¤ó¤´°»¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¦¥ê¥ó¥´°»¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¡ÀÇ¹þ950±ß
¡¦Glades Kitchen¡§¹á¹Á¥ï¥Ã¥Õ¥ë ¥Þ¥ó¥´ー¥¯¥êー¥à¡¡ÀÇ¹þ750±ß
¡¦¥Ù¥êー¥º¥Ù¥êー¡§¥Ù¥êー¥º¥Ù¥êー¥Ð¥Ö¥ë¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡§ÀÇ¹þ980±ß¡¡Åù
¢¨Â¾¤Î½ÐÅ¹Í½ÄêÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè¿ï»þµåÃÄ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«Í½Äê¡£
²èÁüÄó¶¡¡§ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º