ÆÉÇä¤¬ÊÆÀ¸À®AI»ö¶È¼Ô¤òÄóÁÊ¡¡¡Öµ»ö¤È²èÁüÌµÃÇ»ÈÍÑ¤ÇÂ»³²¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë»ö¶È¼Ô¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ì¥¥·¥Æ¥£¡×¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤Ë²óÅú¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ëµ»ö¤ä²èÁü¤òÌµÃÇ»ÈÍÑ¤·Ãøºî¸¢¤ò¿¯³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹Åìµþ¡¢Âçºå¡¢À¾Éô¤Î3ËÜ¼Ò¤¬7Æü¡¢ÌµÃÇ»ÈÍÑ¤Îº¹¤·»ß¤á¤È·×Ìó21²¯6ÀéËü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£ÆÉÇä¿·Ê¹Â¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ»ö¤ÎÍøÍÑ¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼êÊóÆ»µ¡´Ø¤¬À¸À®AI»ö¶È¼Ô¤òÄóÁÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ì¥¥·¥Æ¥£¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ë±þ¤¸¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¡¢À¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤ÆºîÀ®¤·¤¿Ê¸½ñ¤ä²èÁü¤Ç²óÅú¤òÄó¶¡¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤òÌµÃÇ¤Ç»ÈÍÑ¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é»ÈÍÑÎÁ¤òÆÀ¤Æ¼ý±×¤ò¾å¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£