7·î¤ÎÃæ¹ñ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½Ð³Û¤¬¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹21.7¡ó¤ÈÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÀÇ´ØÁí½ð¤¬7Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ËÇ°×Åý·×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7·î¤ÎÃæ¹ñ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥É¥ë´¹»»¤Ç¤ª¤è¤½358²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½5Ãû2600²¯±ß¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹21.7¡ó¤ÈÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸º¾¯Éý¤Ï¡¢6·î¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹16.1¡ó¤«¤é³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢7·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ³Û¤Ï¤ª¤è¤½121²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½1Ãû7800²¯±ß¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ18.9¡ó¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Ï°ì»þ¡¢¸ß¤¤¤Ë100¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢5·î¤ËÁÐÊý¤¬°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆÃæ´Ö¤ÎËÇ°×ÎÌ¤ÏÂçÉý¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Î7·î¤ÎÀ¤³¦Á´ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¢½Ð¤Ï3218²¯¥É¥ë¡¢¤ª¤è¤½47Ãû2400²¯±ß¤ÈµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ7.2¡óÁý²Ã¡£Í¢Æþ¤Ï2235²¯¥É¥ë¡¢¤ª¤è¤½32Ãû8100²¯±ß¤ÈµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ4.1¡ó¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÇ´ØÁí½ð¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢¡ÖÊ£»¨¤Ê³°Éô¤Î´Ä¶²¼¤Ç¤âÂÐ³°ËÇ°×¤Ï²þÁ±¤ÎÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Ï°ÂÄêÅª¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£