Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¢±èÀþ²ÐºÒ¤Ç¾å²¼Àþ¤È¤â°ì»þ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡Ä£±£³Ëü¿Í¤Ë±Æ¶Á
¡¡£Ê£ÒÅì³¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï»°Åç¡½¿·ÉÙ»Î±Ø´Ö¤Ç±èÀþ²ÐºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢£·Æü¸á¸å£´»þÈ¾º¢¤«¤é°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤¬µ¯¤¡¢¸á¸å£µ»þ£²£µÊ¬»þÅÀ¤Ç¾å¤êÀþ¤¬¿·Âçºå¡½Åìµþ±Ø´Ö¤Ç¡¢²¼¤êÀþ¤¬Åìµþ¡½ÀÅ²¬±Ø´Ö¤Ç¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ë¤â±Æ¶Á¡£¸«¹ç¤ï¤»¶è´Ö¤Ï¾å¤ê¤Ç¹Åç¡½Åìµþ±Ø´Ö¡¢²¼¤ê¤ÇÅìµþ¡½ÉÍ¾¾±Ø´Ö¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¸á¸å£¶»þ£µÊ¬¤ËºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¸á¸å£±£°»þÁ°¡¢¤³¤Î¸«¹ç¤ï¤»¤Î±Æ¶Á¤ÇÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤¬·×£³ËÜ±¿µÙ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢¾å²¼Àþ¤Î·×£±£µ£¹ËÜ¤Ë£±£°¡Á£¹£´Ê¬¤ÎÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢±Æ¶Á¿Í°÷¤ÏÌó£±£³Ëü¿Í¤È¤¹¤ëÆ±£¹»þ£³£°Ê¬»þÅÀ¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
