King Gnu・井口理主演舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』に山崎紘菜、入野自由、妃海風らの出演決定
King Gnuの井口理が初の舞台出演を果たす『キャッシュ・オン・デリバリー』より、山崎紘菜、入野自由、妃海風ら新たなキャスト、公演情報が発表された。
【写真】King Gnu井口理、初舞台＆初主演『キャッシュ・オン・デリバリー』上演決定！ 共演には矢本悠馬
本作は、マイケル・クーニーによる傑作クラシックコメディー。
10月の雨の降る朝。ロンドン郊外にある、エリック・スワン（井口理）の自宅。エリックには、妻のリンダ（山崎紘菜）に大きな隠し事があった。2年前に電力公社を解雇されて以来、架空の間借り人を何人もでっちあげ、社会保障手当を不正受給し、生計を立てていたのだ。良心の呵責を感じ始めたエリックは、でっちあげた人物を抹殺しようと決意する。
ところがそこへ、社会保障省の調査員ジェンキンズ氏（小松和重）が訪ねて、エリックが生み出した架空の人物への面会を求める。2階のホンモノの間借り人・ノーマン（矢本悠馬）を巻き込んで、ウソを重ねるエリック。ごまかせばごまかすほどウソがこじれ、エリックとノーマンは窮地に立たされていく。2人は嘘をつきとおすことができるのか？ 綱渡りの極限の状態で、エリックは―？
King Gnuの井口理がメジャーデビュー後初となる舞台出演を果たし、主演としてエリック・スワンを演じるほか、エリックのバディとなるノーマン・バセットを矢本悠馬が演じる。
このたび、新キャストが解禁。エリックとの関係に悩みを抱える妻リンダ・スワンを山崎紘菜、エリックと手を組み、ある計画を実行しているアンクル・ジョージを高木渉、リンダが夫との悩みを相談するために呼んだ医者ドクター・チャップマンを入野自由、ノーマンを手伝おうと訪ねる福祉事務所メンバーのサリー・チェシントンを妃海風、ノーマンの婚約者ブレンダ・ディクソンをまりあ、サリーに呼ばれた葬儀屋ミスター・フォーブライトを脇知弘、エリックに疑念をいだく社会保障省の調査官ミスター・ジェンキンズを小松和重、ジェンキンズの上司ミズ・クーパーを明星真由美が演じる。
舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』は、東京・THEATER MILANO‐Zaにて12月5日〜21日、大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WW ホールにて2026年1月8〜12日上演。
新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山崎紘菜
「舞台に出演したい」「コメディ作品にもっと携わりたい」密かに抱いていた夢が2つも、同時に叶ってしまいました。その上、こんなにも素晴らしい方々とご一緒できるなんて。まさに嘘をつかれているのではないか、と疑ってしまうような夢のような話に、未だに信じられない気持ちでいっぱいですが、リンダとしてエリックとノーマンに振り回されまくりたいと思います。たくさん笑顔になっていただけたら嬉しいです。
■高木渉
アンクル・ジョージ役の高木渉です。これからどんな稽古になってどのように完成していくのか、役者としてもどんな出会いがあるのか、今はとにかく楽しみしかありません。お客様にたくさん笑って楽しんでいただけたらと思っております。是非、劇場でお待ちしております。
■入野自由
どんな化学反応が起きるのでしょうか！ 素敵なカンパニーのメンバーの一員になれる事をとても光栄に思います。そして、初めてTHEATER MILANO‐Zaに立てることにも ワクワクしています。劇場だけで体験できる特別な時間を、是非お楽しみに！
■妃海風
ご一緒するキャストの方々のお顔ぶれを見て、早くお芝居をしたい気持ちでいっぱいになりました。多才で魅力的な役者の皆さまと、人気のあるこの作品ができますことに、今から大変心躍っております。私の中にある引き出しをこじ開け、更に増やすつもりで挑みたいと思います。
■まりあ
コメディという枠を越えて、どこか人間らしい“愛しさ”がにじむ作品だと感じています。登場人物のひとりとして、この騒動の中にある心の揺れやあたたかさを丁寧に届けたいです。この座組でどんな化学反応が起きるのか、今からとても楽しみです。劇場で皆さまとこの物語を共有できる日を、心待ちにしています。
■脇知弘
久しぶりの舞台ということで、僕自身も楽しみが止まりません。こんなにも豪華なキャストの皆さんと共演できるなんて夢のようです！ “クセ強”で、どこかほっこりするようなミスター・フォーブライトになれるよう、全力で取り組みます！ 冬の寒さを笑いで吹き飛ばすような、熱い舞台をお届けしますので、ぜひ楽しみにしていてください。
■明星真由美
私の役は、しっかりと作品の「文鎮」として機能する必要があるのですが、あの井口さんが舞台という「箱」でどんなクリエイトをされるのか、初演出の小貫さんとの10年ぶりのタッグはどんな展開を見せるのか、その創作過程に自分がどんな巻き込まれ方をするのか、モノを作る一人間として興味津々なことが多すぎて、プレッシャーなど感じている隙がありません。
■小松和重
面白い台本だったので、楽しそうだなと思い「やります！」と言ったものの、海外のコメディとか自分にできるのか？と急に不安になってきたりもしましたが、まぁ大丈夫！楽しくなるコトは間違い無いだろうと勝手に安心しています。だってキャストみたら楽しそうじゃないですか！ なので、安心して観に来てください。面白いコトになりますよ〜
