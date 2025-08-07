闇バイトVSヒグマ!? 鈴木福主演『ヒグマ!!』、“森のくまさん”特報＆ティザービジュアル 解禁
鈴木福が主演する内藤瑛亮監督最新作『ヒグマ!!』が、11月21日より公開されることが決定。鈴木が不穏な歌詞で歌う「森のくまさん」が流れる特報、規格外の最強ヒグマを捉えたティザービジュアルが解禁された。
【動画】鈴木福が唄う不穏な“森のくまさん”――映画『ヒグマ!!』特報
本作の監督・脚本を務めるのは、『ミスミソウ』や『許された子どもたち』などで、10代の子供たちの生きづらさ、リアルな姿を描き続けてきた内藤瑛亮。エンタメ性と鋭い社会性が両立する作家性を持つ内藤監督が、ありえないシチュエーションの中、予測不能なドリームデスマッチが待ち受ける『ヒグマ!!』で新境地に挑む。
この度、誰もが知っている童謡と恐怖が入り混じったカオスな特報が解禁。童謡「森のくまさん」を鈴木が楽し気に歌う声で始まるが、よく聴くと「ある日 闇バイトで 熊さんに 襲われた」という不穏な歌詞で…。そして霧がかった怪しげな森の奥で、巨大生物・ヒグマがトラックの上にあがり、雄叫びを上げている姿が映し出される。鈴木の楽しい歌声は次第に悲鳴へと変貌、最後は、迫り来るヒグマの目で幕を閉じる。
併せて解禁されたティザービジュアルは、ビジュアルに収まりきらない、規格外の巨大ヒグマと共に、内藤監督直筆の本作タイトル文字「ヒグマ!!」が力強く大きく配置されたデザイン。さらに「闇バイトVSヒグマ」というキーワードが添えられ、その「闇バイト」の横には「鈴木福」という文字が。鈴木演じる主人公に、一体何が待ち受けるのか興味がふくらむビジュアルに仕上がった。
鈴木は「撮影開始前から何が起こるのかワクワクしていましたが、ものすごい作品が生まれたと思います！」と自信をのぞかせ、内藤監督は「『鈴木福×ヒグマ』が生み出すワクワクはみんなの心を射抜くことを確信し、余す所なくギュッと詰め込んで仕上げています」とコメントを寄せている。
映画『ヒグマ!!』は、11月21日より全国公開。
鈴木福、内藤瑛亮監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■鈴木福（主演）
『ヒグマ!!』というタイトル、闇バイトVSヒグマというキーワードのインパクトがすごいこの作品、撮影開始前から何が起こるのかワクワクしていましたが、ものすごい作品が生まれたと思います！
『ミスミソウ』で衝撃を受けた内藤監督とご一緒できる喜び、そして映画作りの楽しさを感じる撮影の日々でした。現代に生きる主人公と、もう1人の主人公といっても過言ではないヒグマの対峙にぜひご期待ください!!
■内藤瑛亮（監督・脚本）
「福くんが闇バイトをやってヒグマに襲われる映画です」。僕がそう答えると、次回作を尋ねた方々は「え？ なんで？？」「やば」「意味分かんないけど、最高そう」と困惑と期待が入り混じった瞳を輝かせました。
「鈴木福×ヒグマ」が生み出すワクワクはみんなの心を射抜くことを確信し、余す所なくギュッと詰め込んで仕上げています。ご高覧いただけますと幸いです。
【動画】鈴木福が唄う不穏な“森のくまさん”――映画『ヒグマ!!』特報
本作の監督・脚本を務めるのは、『ミスミソウ』や『許された子どもたち』などで、10代の子供たちの生きづらさ、リアルな姿を描き続けてきた内藤瑛亮。エンタメ性と鋭い社会性が両立する作家性を持つ内藤監督が、ありえないシチュエーションの中、予測不能なドリームデスマッチが待ち受ける『ヒグマ!!』で新境地に挑む。
併せて解禁されたティザービジュアルは、ビジュアルに収まりきらない、規格外の巨大ヒグマと共に、内藤監督直筆の本作タイトル文字「ヒグマ!!」が力強く大きく配置されたデザイン。さらに「闇バイトVSヒグマ」というキーワードが添えられ、その「闇バイト」の横には「鈴木福」という文字が。鈴木演じる主人公に、一体何が待ち受けるのか興味がふくらむビジュアルに仕上がった。
鈴木は「撮影開始前から何が起こるのかワクワクしていましたが、ものすごい作品が生まれたと思います！」と自信をのぞかせ、内藤監督は「『鈴木福×ヒグマ』が生み出すワクワクはみんなの心を射抜くことを確信し、余す所なくギュッと詰め込んで仕上げています」とコメントを寄せている。
映画『ヒグマ!!』は、11月21日より全国公開。
鈴木福、内藤瑛亮監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■鈴木福（主演）
『ヒグマ!!』というタイトル、闇バイトVSヒグマというキーワードのインパクトがすごいこの作品、撮影開始前から何が起こるのかワクワクしていましたが、ものすごい作品が生まれたと思います！
『ミスミソウ』で衝撃を受けた内藤監督とご一緒できる喜び、そして映画作りの楽しさを感じる撮影の日々でした。現代に生きる主人公と、もう1人の主人公といっても過言ではないヒグマの対峙にぜひご期待ください!!
■内藤瑛亮（監督・脚本）
「福くんが闇バイトをやってヒグマに襲われる映画です」。僕がそう答えると、次回作を尋ねた方々は「え？ なんで？？」「やば」「意味分かんないけど、最高そう」と困惑と期待が入り混じった瞳を輝かせました。
「鈴木福×ヒグマ」が生み出すワクワクはみんなの心を射抜くことを確信し、余す所なくギュッと詰め込んで仕上げています。ご高覧いただけますと幸いです。