·Ù»¡´±¤¬¸òÈÖ¤ÇÅÒ¤±¥È¥é¥ó¥×¤·½ñÎàÁ÷¸¡¡Ä6¿Í¤Ç¡ÈÂçÉÙ¹ë¡É¤·¶â¤«¤±¤ë¡Ö¼ã¤¤¿Í³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤È¡Ä¡×¡Ö¾å»Ê¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤ÃÇ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù

¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤é6¿Í¤¬ÅöÄ¾¶ÐÌ³Ãæ¤Ë¡¢ÅÒ¤±¥È¥é¥ó¥×¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÒÇîÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿ÀÆàÀî¸©·ÙÄÅµ×°æ½ðÃÏ°è²Ý¤ÎÃËÀ½äººÉôÄ¹¤é6¿Í¤Ç¤¹¡£
½äººÉôÄ¹¤é¤Ïº£Ç¯¤Î¸µÆü¤ÎÅöÄ¾¶ÐÌ³Ãæ¤Ë¤ª¤è¤½3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÄÅµ×°æ½ð´ÉÆâ¤Î¸òÈÖ¤Ç¶âÁ¬¤òÅÒ¤±¤Æ¥È¥é¥ó¥×¥²¡¼¥à¤Î¡ÖÂçÉÙ¹ë¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½äººÉôÄ¹¤Ï¡ÖÀµ·î¤Ç¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»²²Ã¤·¤¿·Ù»¡´±¤Ï¡Ö¾å»Ê¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤ÇÃÇ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£