¡¡ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬¼ç±é¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£°¤Éô¤È¾¾¤ÎÄïÌò¡¦¥ì¥ª¤ò±é¤¸¤ëÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¸µ¥«¥ÎÌò¡¦¾®Àã¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µÓËÜ²È¡¦ÂçÀÐÀÅ»á¤¬NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù°ÊÍè½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢É×ÉØ¤Î°¦¤òÌä¤¦ÎáÏÂ¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£¾¾¤È°¤Éô¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¸¥Ì¤è¤µ¤é¤Ð¡Á¤«¤à¤í¤ÐÂ¼¤Ø¡Á¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÉ×ÉØÌò¤Ç¡È¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤È¤¤¤¦¿·¶ÃÏ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Âè4ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢ÈÄ³À¤Ï¡Ö¤Û¤«¤Î¸½¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ä½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¤¬¡Ø¤ªÀ¤¼È´¤¤Çº£´ü¤Ç°ìÈÖÌÌÇò¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡ÖÂçÀÐ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤È¾¾¤µ¤ó¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤Ó¤Ä¤Ê¶õµ¤´¶¤Ê¤É¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹¬ÂÀÏº¡õ¥Í¥ë¥éÉ×ºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ª¸ß¤¤Ä¹¤¤´Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î»þ´Ö¤È¹Í¤¨¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¡×¤È¡¢¥ì¥ª¤È¤·¤Æ´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë»ÐÉ×ÉØ¤òÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥ë¥é¤¬15Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤Îµ²±¤ò¾¯¤·¼è¤êÌá¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Äï¡¦¸Þ¼é¤ÎÂ¸ºß¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤»ö¼Â¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Í¥ë¥é¤äÎëÌÚ²È¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÈëÌ©¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ÉôÊ¬¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÈÄ³À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âè4ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¡¢¿·¤·¤¤»ö¼Â¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°¦¤ª¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²ÈÂ²¤Î¥·¡¼¥ó¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿¿¼Â¡¢²¿¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè4ÏÃ¤Ë¤Ï½é²óÊüÁ÷¤Ë¹¬ÂÀÏº¤Î¸µ¥«¥Î¡¦ÆâÆ£¤Ä¤Ð¤µÌò¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àã¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹õÀî¤Î²áµî¤Î¸°¤ò°®¤ë·Ù»ëÄ£¤Î·ÙÈ÷ÉôÄ¹¡¦º´µ×´Ö¼¡ÏºÌò¤ÇÌî´Ö¸ýÅ°¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
