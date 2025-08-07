シネマカリテ閉館を発表 映画ファンショック「さすがに悲しい」
新宿にあるミニシアター「シネマカリテ」が、来年1月12日をもって閉館することが分かった。7日、公式サイトが発表した。
【写真】これは悲しすぎる。新宿シネマカリテが閉館へ
シネマカリテは東京・新宿区新宿三丁目に2012年12月22日に開館した新宿武蔵野館の姉妹館。欧米を中心とした多様な映画を公開し続けた。特集上映「カリテ・ファンタスティック! シネマコレクション」（カリコレ）や、劇場未公開でDVDが発売された作品に焦点を当てた「Haute qualite オトカ リテ」などの企画上映も展開。なお、同館における歴代最高興収は、2018年公開の『君の名前で僕を呼んで』だった。
新宿駅の駅近という好立地で、シネコンでは鑑賞できないような通好みの作品を公開し続けてきた同館。公式エックスが閉館を公表した投稿には「え？ビックリしすぎて、ちょっと理解できないです」「ショックです･･･」「さすがに悲しいです」といった映画ファンの声が寄せられている。
【シネマカリテコメント全文】
平素よりシネマカリテをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度シネマカリテは、２０２６年１月１２日(月)をもちまして閉館することとなりました。
これまでシネマカリテをご愛顧賜りましたこと、スタッフ一同心より御礼を申し上げます。
最後の作品まで皆様の心に残る映画体験をお届けできるよう、スタッフ一同努めて参りますので、閉館までの間、変わらぬご支援を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。
また、武蔵野館は引き続き営業を続けて参ります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
引用：「シネマカリテ」公式サイト
「シネマカリテ」公式エックス（cinema_qualite）
【写真】これは悲しすぎる。新宿シネマカリテが閉館へ
シネマカリテは東京・新宿区新宿三丁目に2012年12月22日に開館した新宿武蔵野館の姉妹館。欧米を中心とした多様な映画を公開し続けた。特集上映「カリテ・ファンタスティック! シネマコレクション」（カリコレ）や、劇場未公開でDVDが発売された作品に焦点を当てた「Haute qualite オトカ リテ」などの企画上映も展開。なお、同館における歴代最高興収は、2018年公開の『君の名前で僕を呼んで』だった。
【シネマカリテコメント全文】
平素よりシネマカリテをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度シネマカリテは、２０２６年１月１２日(月)をもちまして閉館することとなりました。
これまでシネマカリテをご愛顧賜りましたこと、スタッフ一同心より御礼を申し上げます。
最後の作品まで皆様の心に残る映画体験をお届けできるよう、スタッフ一同努めて参りますので、閉館までの間、変わらぬご支援を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。
また、武蔵野館は引き続き営業を続けて参ります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
引用：「シネマカリテ」公式サイト
「シネマカリテ」公式エックス（cinema_qualite）