9月に殿堂入り式典、9月下旬からトレーニングキャンプ開始／NBA 2025－26シーズンの主な日程

8月7日（現地時間6日、日付は以下同）。NBAが、2025－26シーズンの主な日程を更新した。10月22日のレギュラーシーズン開幕に向けて、さらには開幕後の日程も続々と公開されている。

NBAが公開した2025－26シーズンの主な日程は下記のとおり。ここではアメリカのスポーツ専門局『ESPN』が報じた日程も含めたものを紹介したい。





※日付はいずれも日本時間、チーム名は略称、データはいずれも日本時間8月7日時点◆■NBA 2025－26シーズンの主な日程◆・2025年

＜8月＞



8月27日～9月14日（現地時間）：FIBAユーロバスケット2025（キプロス共和国、フィンランド、ポーランド、ラトビアで開催）

＜9月＞



9月6、7日：2025年バスケットボール殿堂入り式典



9月24日：メディアデー（ネッツ、ニックス、シクサーズ、ペリカンズ、サンズ）



※プレシーズン期間に北米以外で試合へ臨むチームが対象



9月25日：上記5チームのトレーニングキャンプ開始



9月30日：残り25チームのメディアデー、トレーニングキャンプ開始

＜10月＞



10月3、5日：NBAアブダビゲームズ（ニックス対シクサーズ／アブダビ開催）



10月4、6日：メルボルン・シリーズ（ペリカンズ対NBLチーム／オーストラリア開催）



10月7日：NBAカナダシリーズ2025（ナゲッツ対ラプターズ／カナダ開催）



10月11、13日：NBAチャイナゲームズ（ネッツ対サンズ／中国開催）



10月18日：プレシーズンゲーム終了



10月21日：開幕ロスター発表、ルーキースケールの延長契約締結期限



10月22日：2025－26レギュラーシーズン開幕

＜11月＞



11月1日：エミレーツNBAカップ2025開始、3、4年目の選手たちへのチームオプション行使期限



11月2日：NBAメキシコシティゲーム2025（ピストンズ対マーベリックス／メキシコ開催）



11月29日：エミレーツNBAカップ2025のグループプレー終了

＜12月＞



12月10、11日：エミレーツNBAカップ2025準々決勝



12月14日：エミレーツNBAカップ2025準決勝（ラスベガス開催）



12月17日：エミレーツNBAカップ2025決勝（ラスベガス開催）

◆・2026年

＜1月＞



1月6日：10日間契約解禁



1月11日：この日を境に選手たちの契約が残りシーズンまで保証



1月16日：NBAベルリンゲームズ2026（マジック対グリズリーズ／ドイツ開催）



1月19日：NBAロンドンゲームズ2026（マジック対グリズリーズ／イギリス開催）

＜2月＞



2月6日：トレードデッドライン



2月14～16日：NBAオールスター2026（ロサンゼルス開催）

＜3月＞



3月2日：プレーオフ出場資格の保持可能なウェイバー期限



※この日以降に解雇された選手は同年のプレーオフへ出場できない

＜4月＞



4月13日：2025－26レギュラーシーズン終了



4月14日：NBAプレーオフ2026 ロスター確定

