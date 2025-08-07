9月に殿堂入り式典、9月下旬からトレーニングキャンプ開始／NBA 2025－26シーズンの主な日程
8月7日（現地時間6日、日付は以下同）。NBAが、2025－26シーズンの主な日程を更新した。10月22日のレギュラーシーズン開幕に向けて、さらには開幕後の日程も続々と公開されている。
NBAが公開した2025－26シーズンの主な日程は下記のとおり。ここではアメリカのスポーツ専門局『ESPN』が報じた日程も含めたものを紹介したい。
◆■NBA 2025－26シーズンの主な日程
◆・2025年
＜8月＞
8月27日～9月14日（現地時間）：FIBAユーロバスケット2025（キプロス共和国、フィンランド、ポーランド、ラトビアで開催）
＜9月＞
9月6、7日：2025年バスケットボール殿堂入り式典
9月24日：メディアデー（ネッツ、ニックス、シクサーズ、ペリカンズ、サンズ）
※プレシーズン期間に北米以外で試合へ臨むチームが対象
9月25日：上記5チームのトレーニングキャンプ開始
9月30日：残り25チームのメディアデー、トレーニングキャンプ開始
＜10月＞
10月3、5日：NBAアブダビゲームズ（ニックス対シクサーズ／アブダビ開催）
10月4、6日：メルボルン・シリーズ（ペリカンズ対NBLチーム／オーストラリア開催）
10月7日：NBAカナダシリーズ2025（ナゲッツ対ラプターズ／カナダ開催）
10月11、13日：NBAチャイナゲームズ（ネッツ対サンズ／中国開催）
10月18日：プレシーズンゲーム終了
10月21日：開幕ロスター発表、ルーキースケールの延長契約締結期限
10月22日：2025－26レギュラーシーズン開幕
＜11月＞
11月1日：エミレーツNBAカップ2025開始、3、4年目の選手たちへのチームオプション行使期限
11月2日：NBAメキシコシティゲーム2025（ピストンズ対マーベリックス／メキシコ開催）
11月29日：エミレーツNBAカップ2025のグループプレー終了
＜12月＞
12月10、11日：エミレーツNBAカップ2025準々決勝
12月14日：エミレーツNBAカップ2025準決勝（ラスベガス開催）
12月17日：エミレーツNBAカップ2025決勝（ラスベガス開催）
◆・2026年
＜1月＞
1月6日：10日間契約解禁
1月11日：この日を境に選手たちの契約が残りシーズンまで保証
1月16日：NBAベルリンゲームズ2026（マジック対グリズリーズ／ドイツ開催）
1月19日：NBAロンドンゲームズ2026（マジック対グリズリーズ／イギリス開催）
＜2月＞
2月6日：トレードデッドライン
2月14～16日：NBAオールスター2026（ロサンゼルス開催）
＜3月＞
3月2日：プレーオフ出場資格の保持可能なウェイバー期限
※この日以降に解雇された選手は同年のプレーオフへ出場できない
＜4月＞
4月13日：2025－26レギュラーシーズン終了
4月14日：NBAプレーオフ2026 ロスター確定
【動画】昨シーズンのトップハッスルプレー集はこちら！