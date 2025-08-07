9月に殿堂入り式典、9月下旬からトレーニングキャンプ開始／NBA 2025－26シーズンの主な日程

　8月7日（現地時間6日、日付は以下同）。NBAが、2025－26シーズンの主な日程を更新した。10月22日のレギュラーシーズン開幕に向けて、さらには開幕後の日程も続々と公開されている。


　NBAが公開した2025－26シーズンの主な日程は下記のとおり。ここではアメリカのスポーツ専門局『ESPN』が報じた日程も含めたものを紹介したい。

※日付はいずれも日本時間、チーム名は略称、データはいずれも日本時間8月7日時点


◆■NBA 2025－26シーズンの主な日程
◆・2025年

＜8月＞

8月27日～9月14日（現地時間）：FIBAユーロバスケット2025（キプロス共和国、フィンランド、ポーランド、ラトビアで開催）


＜9月＞

9月6、7日：2025年バスケットボール殿堂入り式典

9月24日：メディアデー（ネッツ、ニックス、シクサーズ、ペリカンズ、サンズ）

※プレシーズン期間に北米以外で試合へ臨むチームが対象

9月25日：上記5チームのトレーニングキャンプ開始

9月30日：残り25チームのメディアデー、トレーニングキャンプ開始


＜10月＞

10月3、5日：NBAアブダビゲームズ（ニックス対シクサーズ／アブダビ開催）

10月4、6日：メルボルン・シリーズ（ペリカンズ対NBLチーム／オーストラリア開催）

10月7日：NBAカナダシリーズ2025（ナゲッツ対ラプターズ／カナダ開催）

10月11、13日：NBAチャイナゲームズ（ネッツ対サンズ／中国開催）

10月18日：プレシーズンゲーム終了

10月21日：開幕ロスター発表、ルーキースケールの延長契約締結期限

10月22日：2025－26レギュラーシーズン開幕


＜11月＞

11月1日：エミレーツNBAカップ2025開始、3、4年目の選手たちへのチームオプション行使期限

11月2日：NBAメキシコシティゲーム2025（ピストンズ対マーベリックス／メキシコ開催）

11月29日：エミレーツNBAカップ2025のグループプレー終了


＜12月＞

12月10、11日：エミレーツNBAカップ2025準々決勝

12月14日：エミレーツNBAカップ2025準決勝（ラスベガス開催）

12月17日：エミレーツNBAカップ2025決勝（ラスベガス開催）


◆・2026年

＜1月＞

1月6日：10日間契約解禁

1月11日：この日を境に選手たちの契約が残りシーズンまで保証

1月16日：NBAベルリンゲームズ2026（マジック対グリズリーズ／ドイツ開催）

1月19日：NBAロンドンゲームズ2026（マジック対グリズリーズ／イギリス開催）


＜2月＞

2月6日：トレードデッドライン

2月14～16日：NBAオールスター2026（ロサンゼルス開催）


＜3月＞

3月2日：プレーオフ出場資格の保持可能なウェイバー期限

※この日以降に解雇された選手は同年のプレーオフへ出場できない


＜4月＞

4月13日：2025－26レギュラーシーズン終了

4月14日：NBAプレーオフ2026 ロスター確定



