テレビ東京の特別番組にして、フェイクドキュメンタリー作品、「TXQ FICTION」。その内容はタイトルの通りフィクション……つまりは作り物なのだが、趣旨を知らずに深夜に放送される通常のドキュメンタリー番組だと思い込んでしまうと、その不気味な要素が織り込まれた内容に混乱させられることになるはずである。

参考：『魔法少女山田』に内包される人の悪意と恐怖心 ドキュメンタリーの加害性に触れる

寺内康太郎、大森時生、皆口大地ら、最近のホラーブームを牽引する勢力の一角による、そんな「TXQ FICTION」シリーズは、第1弾『イシナガキクエを探しています』、第2弾『飯沼一家に謝罪します』と、目新しい恐怖を求める支持層を中心に、段階的に世間の注目度が増してきた状況にある。

このほど放送、配信された第3弾『魔法少女山田』もまた、これまで以上に期待が寄せられるシリーズとなった。また、今回は渋谷BEAMギャラリーで8月末まで開催される『恐怖心展』と連動。展覧会と共通する「恐怖心」をテーマに「魔法少女」を題材にしたところが、この第3弾ならではの特徴であるといえよう。

ここでは、そんな本シリーズ『魔法少女山田』が描いたものを解き明かしていくとともに、作中で最も恐ろしいとされるものを、さらに凌駕する、二段構えの解釈を提示しようと思う。

※本記事では、『魔法少女山田』のストーリーの全貌を明かしています。

ドキュメンタリー形式で架空の事件や怪異の謎を追っていくという趣向の本シリーズだが、『魔法少女山田』でも、それが踏襲されている。第1話で提示されるのが、「唄うと死ぬ歌」という都市伝説の存在だ。インターネット上では、そのメロディーや歌詞が話題となり、面白半分で歌う動画配信者まで出てきている状況が映し出される。

顔を出さずに声だけで登場する、貝塚陽太という若い男性は、いま都市伝説として流行しているその歌を、なぜか以前にも聴いたことがあるのだと、ドキュメンタリー制作者に主張する。この貝塚が独自の調査によって自身の記憶を掘り起こし、「唄うと死ぬ歌」の真相に迫っていくというのが、基本的な枠組みである。

第1回のメインとなるのは、貝塚が見つけたというTVのバラエティ番組『シンパイ刑事』の、ある放送回だ。この番組は実際に存在する『探偵ナイトスクープ』（ABCテレビ・テレビ朝日系）型の内容で、お笑い芸人が「シンパイ刑事」として、一般の「依頼者」の“お悩み”を解決するという構成になっている。

そのお悩みの内容は、依頼者の妹の日下部萌花という19歳の女性が、なぜか「魔法少女」を見ただけで尋常ではないほど恐怖心を示してしまうというもの。その原因は、この時点では不明だ。貝塚が注目したのは、女性が番組のなかで恐怖を克服する催眠術を受けたとき、歌を口ずさんでいる箇所。それはやはり、貝塚の覚えている「唄うと死ぬ歌」だったのだ。

第2回では、謎の核心へと迫っていく。三田愛子というドキュメンタリー監督が2009年頃に撮ったという自主制作映画『魔法少女おじさん』のなかに、誰がこの歌を作詞・作曲したのか、答えが存在していたのである。ちなみに『シンパイ刑事』同様、このドキュメンタリー作品もまた、劇中劇のような扱いで提示される。

「魔法少女おじさん」というのは、当時41歳の男性・山田正一郎のことだ。彼は、アニメ作品のキャラクターような「魔法少女」のコスプレをして、勉強のサポートとなる授業をする様子を自ら撮影して動画サイトにアップしていた。閲覧数は少なく、いわゆる「過疎配信者」の部類。三田監督の取材により、山田は過去に元教師であったこと、いじめを止めようと生徒に説教をして、逆に立場が悪くなり退職したことを語る。

このドキュメンタリーでは、さらに山田と離婚して別の場所で暮らしていた妻が、娘とともに引っ越して姿をくらましたことや、学童保育として子どもたちに勉強などを教える活動をするものの熱意が伝わらなかったこと、そして教員に復帰しようとするも失敗し、打ちひしがれる姿なども映し出されていく。

第3回では、ついに貝塚が真実を暴き出す。だが、その衝撃の真実が視聴者に明かされる前に、もう一つの事実も判明することになる。それは、本作品で表示されるスタッフクレジットに、『魔法少女おじさん～第2章～』という作品タイトルが表れること。つまりわれわれがいままで見ていたのは、『魔法少女山田』という番組のなかの“劇中劇”としての『魔法少女おじさん～第2章～』だったのだ。

恐ろしいのは、監督の三田が貝塚に正体を偽ったままで取材をおこなっていたことだ。それが分かるのは、貝塚が取材者に対して、三田の協力を得たことを報告している箇所である。さらに彼女は、取材のなかで貝塚に「ドキュメンタリー映画にしていいですか」と質問し、貝塚が「お任せします」と答えている音声を作品内で使用し、貝塚が送ってくれた映像に誤って映り込んだ彼の顔まで、作中で晒している。

つまり彼女は、亡くなった山田を再度ネタにして、「唄うと死ぬ歌」という不謹慎な題材で第2章を手がけたばかりか、貝塚に裏で情報提供をしていたのだ。たくみに誘導し、調査にのめり込ませたり、“身バレ”を誘発して、のちに訴えられてもいいように“言質（げんち）”すら取っていた。そんな三田の人間性を知った上で、もう一度『魔法少女おじさん』を見ると、三田は山田のことも、作品を盛り上げるためにコントロールしていたことが理解できてくる。

ここで思い至るのは、ドキュメンタリー映画に絶えず付いてまわる“倫理性”の問題である。実際に生きている人間や、その行動を映し出すのだから、それをどう撮るのか、まとめるのか、そして自身の主張のために真実を曲げたり過度な脚色をしてはならないという点で、作り手には責任が発生する。しかし三田は自身の利益のために、その全部から逸脱したのだ。

だが、この作品は“三田が黒幕”という話では終わらない。それでは、いったい誰が最も恐ろしい存在だったのか。その答えは、『魔法少女おじさん～第2章～』の後に、本作品が提示する、山田が最後に事務員として働いた幼稚園の防犯カメラ映像で明らかになる。映像は不鮮明ではあるものの、山田は幼稚園の子どもたちの前で、合唱中に首を吊るという、凶悪な行動に及んでいたことが理解できる。

心理学者ジークムント・フロイトは、精神的に強い衝撃を受けると、長期間にわたりその影響に支配するという、目に見えない「心的外傷（トラウマ）」というものが存在するという説を提唱した。その考えによるならば、この幼稚園で園児のときに山田の最期を目撃し、成長してからも「歌」や「魔法少女」への不安にとらわれ続けた貝塚や日下部は、常軌を逸しているわけではないだろう。その衝撃の大きさからいえば、むしろ日常生活に支障をきたすのは、無理からぬことだったといえる。

さて、なぜ山田は子どもたちを長年の間苦しめるような行動に出てしまったのか。彼は、仕事を追われ、妻子に逃げられ、再就職にも失敗するという不幸を味わっている。そう思えば、正常な行動が取れなくなったことに、同情的な見方も生まれるかもしれない。彼もまた、現代社会の犠牲者であり、三田監督にいいようにコントロールされた悲劇の人なのだと。

だが、本当にそうなのだろうか。思えば彼は、『魔法少女おじさん』に出演する以前から、不穏なものがあった。まず、不登校の子どもたちのためだったり、離れた娘が見てくれるかもしれないという理由があるにせよ、わざわざ「魔法少女」に扮装し、役を演じる必要があったのかという疑問が湧く。

とくに学童保育で山田が子どもたちと遊ぶ姿は、際どいミニスカート姿が目立ち、目のやり場に困る。最近も現実の社会で教員による大規模な性被害事件があって、日本中の保護者が不安をおぼえたように、彼のコスプレの裏には何か“不適切な目的”があるのではないかと、警戒されても仕方がないのではないか。仮にそういった目的がないにせよ、“そう思われることに注意を払っていないこと”が、そもそも軽率に過ぎるのだ。

そうなってくると、彼の退職の原因になったという、いじめっ子に態度を改めるように懇々と説いたという行動も、彼が説明した通りのものだったのかと、疑惑が生まれることになる。そのときの教頭の目が険しかったという話も、山田の常軌を逸した行動への疑念の発露だったのかもしれないのだ。そして妻子が逃げることになった展開にも、彼の行動を恐れていた部分があったのではないかと推測することができる。そんな彼の突拍子もない行動の最終到達点が、“園児の前での自死”だったのだろう。

追悼上映イベントで紹介された「魔法を使えるかもしれない、子どもたちに魔法をかけるんだよ。まだ方法はわからないけど、使える気がするんだ」という録音に残された発言は、最後の行動に至った山田の錯乱を示すとともに、じつは彼の一連の活動は、子どもたちのことを思ってのことではなく、教職者としての自分の可能性を追求していただけという、彼の独善性を表しているように感じられる。彼の言う「魔法」とは、子どもの頃に助けてくれたという教師のように“教え子のなかで永遠に輝き続ける”というものではなかったのだろうか。だがそれは実際には、深刻なトラウマとして残り続ける“呪い”だったのである。

興味深いのは、その凶行が不鮮明に映し出される防犯映像が、『魔法少女おじさん～第2章～』の外で提示されるという点である。つまり三田監督は、貝塚から送られた、この映像を、おそらく作品内で使うことができなかったということなのだろう。貝塚や山田をコントロールしていたと思っていた三田監督は、ここで舐めていたはずの貝塚に想定外の一撃を食らうとともに、甘く見ていたはずの山田からは、「魔法」という名の“永遠に消えない呪い”を浴びせられたと想像できるのだ。そんなことができた山田の禍々しい狂気に比べれば、三田は悪人とはいっても、常識の枠に縛られた小悪党に過ぎないのかもしれない。

さまざまな「恐怖心」を紹介する『恐怖心展』でさまざまに展示されているように、人は何かの事柄に著しい恐怖を覚えている場合がある。本作で描かれたのは、登場人物である貝塚や日下部の、歌や魔法少女への「恐怖心」には理由が存在したということだ。精神的治療には、問題の原因を知ることが必要だとされる場合がある。しかし本シリーズ『魔法少女山田』が、ここで示したのは、それでも知らない方がいいケースというのもあるのかもしれない、という話なのだろう。

（文＝小野寺系（k.onodera））