今月、大阪・関西万博の会場で上演される、岡山子ども未来ミュージカル「ハロルド！」の壮行会が岡山市北区で開かれました。

【写真を見る】大阪・関西万博会場での上演に向け “岡山子ども未来ミュージカル「ハロルド！」” の壮行会【岡山】

「ハロルド！」は日本カバヤ・オハヨーホールディングスが地域貢献を目的に岡山県在住、または出身者の子どもたちを起用し上演しているミュージカルです。岡山を舞台に主人公の小学生が、人型ロボットの「ハロルド」と旅をして成長する物語で、7回目の今年は初めて岡山から飛び出し大阪・関西万博会場で上演されます。

きょう（7日）の壮行会では、250人を超える応募の中からオーディションで選ばれた61人が本番さながらの歌やタップダンスなどを披露しました。

（みのり役 藤井愛永さん）

「見に来てくれたたくさんの方が、命のつながり、仲間との絆というものを感じてくれたらなって思っています頑張ります」

「ハロルド！」は今月12日・13日に大阪・関西万博会場EXPOホール「シャインハット」で上演されます。