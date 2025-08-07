今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による早期の利下げ観測から上値の重い展開が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１４６円００銭～１４７円５０銭。



一部のＦＲＢ高官が米景気減速を警戒している。米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は６日、「米経済は減速しており、近い将来に政策調整を開始することが適切になる可能性がある」などと発言。クックＦＲＢ理事は同日、前週発表された７月の雇用統計は「懸念すべき内容だ」とし、米経済の転換点を示唆している可能性があるとの見方を示した。



トランプ米政権による相互関税の新たな税率が７日午前０時１分（日本時間午後１時１分）に発動されたことで、インフレ圧力が強まるとの見方からドルは売りにくい面もあるが、米利下げが意識されやすく積極的にはドルを買いにくい。日本時間今晩に発表される前週分の米新規失業保険申請件数が弱い内容となれば、米長期金利が低下するとともにドル売りが流入しそうだ。なお、今晩には４～６月期の米労働生産性指数（速報値）や、６月の米卸売在庫・売上高も発表される。



出所：MINKABU PRESS