£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ë°ÛÊÑ¡ª ¡ÖÆüËÜ¤À¤±¥¬¥ó´µ¼ÔÁý¡×¤Î£ØÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¢ª¥Ç¥ÞÇ§Äê
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡¢£Ø¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Î¡¼¥È¤Ç¾ðÊó¤òÄûÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÌäÂê¤ÎÅê¹Æ¤Ïº£·î£¶Æü¤Î¤â¤Î¡£¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¼ã¤¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¡Ö¿©»ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×
¤ÈÄ¹Ê¸¤Ç»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¡Ö£Ø¤Ç¤ÏÈÝÄêÇÉ¤¬Í¯¤¡¢£Ô£È£Ò£Å£Á£Ä¤Ç¤Ï¹ÎÄêÇÉ¤¬°î¤ì¤ë¡£ÈÝÄê¤µ¤ì¤è¤¦¤¬¡¢¹ÎÄê¤µ¤ì¤è¤¦¤¬¥Ü¥¯¤Î¹Í¤¨¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÎ¨Ä¾¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤¿¾å¤Ç¡Ö¡ØËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÊª¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡Ù¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï£±£¹ºÐ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹ºÐ¤Þ¤Ç¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤ÏÉÂ¼å¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤«¤é½èÊý¤µ¤ì¤¿Ìô¤ò°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ì¸þ¤Ë²þÁ±¤»¤º¡£Ìô¤ò¤ä¤á¡¢¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ï¤º¤«£±Ç¯¤Ç·ò¹¯ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìô³Ø°å³Ø¤ÎÁ´¤Æ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÌÕÌÜÅª¤Ë°å³Ø¤ò¿®¤¸¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¿©À¸³è¤¬ÍýÍ³¤ÎÂçÈ¾¡£Ï·¤±¤ë¿Í¡¢ÂÀ¤ë¿Í¡¢È©¤¬¹Ó¤ì¤ë¿Í¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¤¿Í¡¢ÉÂµ¤¤Î¿Í¤Ï¡¢°ìÅÙËÜµ¤¤Ç¿¿·õ¤ËÉáÃÊ¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤ÊÊª¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÀè¿Ê¹ñ¤Ç¥¬¥ó¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î°å³Ø¤Ï¤³¤ì¤À¤±¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤À¡£À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼çÄ¥¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¡ª¡×¡Ö²Ê³ØÅªº¬µò¤ò¼¨¤»¡ª¡×¡Ö±¢ËÅÏÀ¼Ô¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤í¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¤½¤Î¸å¤â¡ÖÂÎÄ´¤Î°¤¤¿Í¤¿¤Á¡¢Ä¹Ç¯ÉÂµ¤¤Ç¶ì¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤äÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²þÁ±¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤È¿´¤«¤é»×¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀè¿Ê¹ñ¤Ç¥¬¥ó¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¡×¤Î¤¯¤À¤ê¡£¸½Ìò°å»Õ¤«¤é¤â°ÛÏÀ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢·ë²Ì¡¢¥Ý¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë£Ø¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Î¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¡Ò¡ØÀè¿Ê¹ñ¤Ç¥¬¥ó¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¡Ù¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡Ó¤ÈÃí¼á¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤ò³«¤¯¤È¡Ö¤¬¤óÇ¯ÎðÄ´À°»àË´Î¨¤Î¹ñºÝÈæ³Ó¡×¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËÈô¤Ö»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Î¡¼¥È¤È¤Ï¡¢£Ø¤Ç¤è¤êÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ëºî¤é¤ì¤¿µ¡Ç½¡£¸í²ò¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥Ý¥¹¥È¤Ë¡¢£Ø¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÇØ·Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¹ç¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Î¥Ý¥¹¥ÈÆâÍÆ¤Ï°Õµ¤¸®¹â¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¾¯¡¹ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¸«±É¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£