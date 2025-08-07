新国立劇場バレエ団による「ジゼル」のロンドン、ロイヤル・オペラ・ハウス公演が７月２７日、好評のうちに千秋楽を迎えた。

かつて同地で活躍した吉田都芸術監督の就任５年の成果が問われた初の海外主催公演だ。現地の熱気を報告する。（編集委員 祐成秀樹）

かつて夏のロンドンではロシアの名門バレエ団が公演を開いたが、同国のウクライナ侵略後は途絶えていた。そこに新国立のダンサー、スタッフら総勢約１２０人が向かった。ただ、英国ロイヤル・バレエ団の人気者だった吉田は有名でもバレエ団は無名。そこで宣伝に力を入れ、吉田が取材を積極的に受けたり、地下鉄駅にポスターを貼ったり。その結果、オペラ・ハウス（２２５６席）のチケットは５公演とも完売した。

吉田は２０２０年に現職に就くと、団員の基礎を固め、表現力を伸ばす指導に注力した。「ジゼル」は初の演出作。心臓の弱い村娘ジゼルが貴族アルブレヒトに恋をし、裏切られた衝撃で死に精霊になっても愛を貫く。古典の名作で派手な技の見せ場はないが、細やかな演技が感動を呼ぶ。吉田は登場人物の人間像や感情の動きを明快に演出した。

初日の２４日のジゼルは米沢唯。心臓疾患で降板した経験があるからか、快活に踊った後の苦しげな表情がリアル。はかなさが暗めの照明と相まってその先の悲劇への緊迫感を高めた。精霊になった後はアルブレヒト役・井澤駿に丁寧に支えられ、空気に溶け込みそうなほど繊細に踊った。

演劇の本場の観客の反応は日本と違う。２幕で２群の精霊たちが、それぞれアラベスクというポーズで交差すると、日本では大抵、曲の途中にもかかわらず拍手が起きるが、初日は静かだった。ただ踊り終えると大拍手に。「英国のお客さんは素直に見ていて、良かったら心から拍手する。１対１で向き合っている感じがしました」と２５日のアルブレヒト役・福岡雄大。

表現した分だけ、いい反応がある。その好循環で団員たちは解き放たれ、吉田と培った力を発揮したのだろう。

初日のカーテンコールに吉田が笑顔で登場した。「うれしかったのは英国の先輩や先生方が『ストーリーが伝わってきた』とおっしゃったこと。そこが目標でしたので」と吉田。「５年間、ダンサーたちと積み上げたものがある。本番が近づくほど任せる気持ちになりました」。タイムズが「吉田都の輝ける帰還 カンパニー全体が素晴らしい」と報じるなどメディア評も上々。彼らは世界レベルの実力を付けたと言えそうだ。