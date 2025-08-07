俳優の今田美桜(28)が、約1カ月ぶりにInstagramを更新。無防備な姿や激変ショットを公開し、驚きの声が寄せられている。

【映像】今田美桜の水着姿＆ファン衝撃の最新ショット

これまでもInstagramで、水着姿が表紙の写真集を前に笑顔を見せている写真や、幼少期の姿など、仕事からプライベートまで、日常の様子を発信している今田。

印象がガラリと変わる激変ショット

現在、放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』では、ヒロイン・若松のぶを演じており、7月6日には、「あしたからあっという間に15週。引き続きお楽しみに」と、撮影現場でのオフショットを公開していた。

8月5日は、約1カ月ぶりにInstagramを更新し、「やっほう」と、カメラに視線を送っている待機中の写真や、印象がガラリと変わった髪形でスマホをいじっている姿、自身がCM出演している「キリンウイスキー 陸」を手にほほ笑む様子など、無防備な姿を複数枚アップした。

無防備な姿にも反響

この投稿に「アカン、可愛すぎて」「あまりの可愛さに絶句」「まってまって かわいすぎてやばいです…言葉がでません」「のぶさんの髪形を見慣れてるから別人に見える」「これ自宅なのかなぁ！？気になる」など、驚きの声が数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）