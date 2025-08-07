シンガー・ソングライターのｉｒｉ（イリ）の新曲「ＣＵＢＥ」が、ＡＢＥＭＡオリジナル恋愛リアリティーショー「Ｇｉｒｌ ｏｒ Ｌａｄｙ Ｓｅａｓｏｎ２」の主題歌に決定したことが７日、分かった。

「Ｇｉｒｌ ｏｒ Ｌａｄｙ Ｓｅａｓｏｎ２」は、結婚願望を持つ２０代女性の“ガール”４人と、３０代女性の“レディ”４人が、２週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。２４日午後９時から放送開始される。

「ＣＵＢＥ」はｉｒｉが主題歌オファーを受けて書き下ろした。代表曲「Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ」でもおなじみのＥＳＭＥ ＭＯＲＩとタッグを組んで制作された、ビターで都会的な真夏のアッパーチューンとなっており、２０日から配信開始される。

ｉｒｉは「年齢とともに、人を好きになることや心が波打つことを恐れたり、そんな自分に自信が持てなくなることがあると思います。そんなふとした瞬間に、ＣＵＢＥが転がり出して、塞いで角張っていたものが少しずつ形を変えていつかまた誰かとフィットしていく。溶けきったり形が変わったりしても消えることがないものを、この季節がそっと教えてくれるような、そんな最高の夏になりますように」とコメントしている。