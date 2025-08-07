サッカー欧州リーグ・トットナムで、２０１５年より活躍していた孫興民（ソン・フンミン＝３３）が、米プロリーグＭＬＳのロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）へ移籍することが、両クラブから正式に発表されたと７日、韓国メディアの聯合ニュースなどが報じた。

ＬＡＦＣは「サッカーの歴史上、最も才能と人気のあるアジア選手の一人である孫興民が、トットナムで１０年間活躍した末、ＬＡＦＣへ完全移籍・合流することになった」と発表したという。

また「孫興民は２７年まで、サラリーキャップを受けない選手として登録され、２８年まで延長オプションがある。ここには、追加で２９年６月までのオプションも含まれている」と伝えたとした。

孫興民は、クラブを通して「世界で最も象徴的なスポーツ都市の一つ・ＬＡで、大きな野望を持ったＬＡＦＣに合流することになり、非常に誇りに思う」「ＬＡは多くのチャンピオンの歴史を持つ街であり、私はその次の章をともに書いていくため、ここに来た」とコメントを発表した。

一方のトットナムも、公式サイトのトップページで、孫興民の写真を大きく掲載し「ＳＯＮＮＹ（孫興民のニックネーム） ＤＥＰＡＲＴＳ ＴＯ ＬＡＦＣ」という一文で、移籍を公式に発表。併せてラストインタビューの映像を公開している。