乃木坂46五百城茉央『ボム9月号』表紙巻頭に登場！水色のノースリーブワンピースで川遊び

■乃木坂46の五百城茉央、観光船に乗ったり卓球やったりと夏の想い出づくり！

『ボム9月号』（ワン・パブリッシング）が8月7日に発売された。

表紙巻頭を飾るのは、乃木坂46の5期生、五百城茉央。とにかく夏にこだわったグラビアは、涼しげな水色のノースリーブワンピースで川での水浴びからスタート。

白のタンクトップにクリームソーダ柄のスカートに着替えては、スイカをパクリと畳でリラックス。続いては室内プールへ移動して、王道のTシャツ短パンで青春の1ページ、巨大な浮き輪でプールにも浮かんだ。

最後はボーダーのミニスカワンピースで湖のほとりへ、観光船に乗ったり卓球やったりと夏の想い出づくり。誌面の二次元コードから見られるグラビア撮影動画での、動く五百城茉央も必見だ。

■裏表紙は乃木坂46の金川紗耶

乃木坂46の39枚目シングルのアンダー曲「不道徳な夏」でセンターを務める金川紗耶。

約3年ぶりのボムグラビアは、少し大人な夏の装い。花柄のノースリーブワンピースに黒のタンクトップ短パン姿を披露した。

■限定版の表紙は北野瑠華

ドラマ『グラぱらっ！』で主演を務める北野瑠華が、またしてもインパクト大の水着グラビアを最新撮り下ろし。

今回は大人の魅力たっぷりに、磨きのかかった美しさを堪能できる。また、誌面の二次元コードからグラビア撮影動画も視聴することができる。

■限定版の裏表紙は白濱美兎

高校を卒業し少しずつ大人になっていく白濱美兎の最新グラビア。白い素肌とあどけない表情、成長著しいグラビアの王道がここに。誌面の二次元コードから見られるグラビア撮影動画も楽しもう。

あっと驚く新商品発売の特報も要チェックだ。

・日向坂46の五期生メディアコラボレーション企画でBOMB賞を受賞した大田美月。大阪出身の18歳。すらっとした長い手脚にやわらかな笑顔、ほんわかした空気感が伝わってきます。いちご大好きなので用意した特製かき氷は喜んでくれたかしら？

・20周年イヤーのAKB48から、結成20周年記念シングル「Oh my pumpkin!」でOGや海外メンバーとともに選抜メンバーに選ばれた2人の19期研究生、伊藤百花と花田藍衣の“花×花コンビ”の初ペアグラビア。プールでわちゃわちゃしたり、並んでそうめん食べたり、素肌感いっぱいの夏グラビアとなっている。そんな楽しそうなグラビアは誌面の二次元コードから見られるグラビア撮影動画でも堪能できる。

・制コレ22グランプリ、女優としても活躍中の蓬莱舞。今回は和室でいつもとは違うしっとりとした姿を披露。新商品発売の情報もお見逃しなく。

・衝撃の写真集『幻愛』の記憶も新しい澄田綾乃が、さらなる衝撃衣装で構成されたグラビアを公開。

・結成2周年の僕が見たかった青空。柳堀花怜と吉本此那の同級生コンビの和気あいあいトーク。この夏にやりたいことも聞いた。

・STU48の12thシングル「傷つくことが青春だ」で、念願の初センターを務める高雄さやか。あらためて高雄さやかはどんなアイドルなのか？ センターへの想い、新曲のおすすめポイントなども含めて聞いた。

・スターダストプロモーション第三事業部の女優志望が集結した、劇団Always Thankyou。ラスト公演での活動終了を前に、メンバー13人全員がそれぞれの思いを語った。

・そのほか、平澤宏々路、玉田志織、畠中夢叶などインタビューも充実。

・よゐこ有野晋哉の長寿連載『超棚からボム餅』も掲載。

