　8月7日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは361銘柄。東証終値比で上昇は169銘柄、下落は152銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は75銘柄。うち値上がりが38銘柄、値下がりは28銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は220円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8105>　堀田丸正　　　　　　213　　+50（ +30.7%）
2位 <4464>　ソフト９９　　　　 2463　 +443（ +21.9%）
3位 <9514>　エフオン　　　　　446.8　+77.8（ +21.1%）
4位 <7571>　ヤマノＨＤ　　　　　199　　+34（ +20.6%）
5位 <2700>　木徳神糧　　　　　 3291　 +500（ +17.9%）
6位 <3392>　デリカフＨＤ　　　　728　 +100（ +15.9%）
7位 <7271>　安永　　　　　　　　728　 +100（ +15.9%）
8位 <2321>　ソフトフロン　　　　267　　+36（ +15.6%）
9位 <4092>　日本化　　　　　　 2490　 +322（ +14.9%）
10位 <7813>　プラッツ　　　　　　795　　+93（ +13.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3010>　ポラリスＨＤ　　　180.5　-49.5（ -21.5%）
2位 <3695>　ＧＭＯリＡＩ　　　 2240　 -500（ -18.2%）
3位 <7826>　フルヤ金属　　　　 2175　 -428（ -16.4%）
4位 <6171>　土木管理　　　　　　415　　-72（ -14.8%）
5位 <5074>　テスＨＤ　　　　　　430　　-59（ -12.1%）
6位 <4414>　フレクト　　　　　 1868　 -233（ -11.1%）
7位 <7014>　名村造　　　　　　 2983　 -357（ -10.7%）
8位 <6744>　能美防災　　　　　 3750　 -430（ -10.3%）
9位 <3814>　アルファクス　　　102.3　-10.7（　-9.5%）
10位 <6315>　ＴＯＷＡ　　　　　 1593　 -158（　-9.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8591>　オリックス　　　　 3638 +104.0（　+2.9%）
2位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　12800　 +335（　+2.7%）
3位 <8766>　東京海上　　　　　 6370　 +135（　+2.2%）
4位 <4543>　テルモ　　　　　　 2580　+50.0（　+2.0%）
5位 <6920>　レーザーテク　　　14500　 +205（　+1.4%）
6位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 3388　+35.0（　+1.0%）
7位 <1808>　長谷工　　　　　　 2380　+21.5（　+0.9%）
8位 <8035>　東エレク　　　　　21210　 +190（　+0.9%）
9位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　12661　 +101（　+0.8%）
10位 <7974>　任天堂　　　　　　13850　　+95（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5711>　三菱マ　　　　　　 2320 -117.0（　-4.8%）
2位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 1325　-62.0（　-4.5%）
3位 <4704>　トレンド　　　　　 8500　 -396（　-4.5%）
4位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1165　-45.0（　-3.7%）
5位 <7731>　ニコン　　　　　　 1420　-50.5（　-3.4%）
6位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　　303　 -9.5（　-3.0%）
7位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2005　-50.5（　-2.5%）
8位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2396　-45.0（　-1.8%）
9位 <8802>　菱地所　　　　　　 2950　-50.0（　-1.7%）
10位 <2002>　日清粉Ｇ　　　　 1746.7　-22.3（　-1.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース