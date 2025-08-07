[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇169銘柄・下落152銘柄（東証終値比）
8月7日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは361銘柄。東証終値比で上昇は169銘柄、下落は152銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は75銘柄。うち値上がりが38銘柄、値下がりは28銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は220円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8105> 堀田丸正 213 +50（ +30.7%）
2位 <4464> ソフト９９ 2463 +443（ +21.9%）
3位 <9514> エフオン 446.8 +77.8（ +21.1%）
4位 <7571> ヤマノＨＤ 199 +34（ +20.6%）
5位 <2700> 木徳神糧 3291 +500（ +17.9%）
6位 <3392> デリカフＨＤ 728 +100（ +15.9%）
7位 <7271> 安永 728 +100（ +15.9%）
8位 <2321> ソフトフロン 267 +36（ +15.6%）
9位 <4092> 日本化 2490 +322（ +14.9%）
10位 <7813> プラッツ 795 +93（ +13.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3010> ポラリスＨＤ 180.5 -49.5（ -21.5%）
2位 <3695> ＧＭＯリＡＩ 2240 -500（ -18.2%）
3位 <7826> フルヤ金属 2175 -428（ -16.4%）
4位 <6171> 土木管理 415 -72（ -14.8%）
5位 <5074> テスＨＤ 430 -59（ -12.1%）
6位 <4414> フレクト 1868 -233（ -11.1%）
7位 <7014> 名村造 2983 -357（ -10.7%）
8位 <6744> 能美防災 3750 -430（ -10.3%）
9位 <3814> アルファクス 102.3 -10.7（ -9.5%）
10位 <6315> ＴＯＷＡ 1593 -158（ -9.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8591> オリックス 3638 +104.0（ +2.9%）
2位 <9843> ニトリＨＤ 12800 +335（ +2.7%）
3位 <8766> 東京海上 6370 +135（ +2.2%）
4位 <4543> テルモ 2580 +50.0（ +2.0%）
5位 <6920> レーザーテク 14500 +205（ +1.4%）
6位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3388 +35.0（ +1.0%）
7位 <1808> 長谷工 2380 +21.5（ +0.9%）
8位 <8035> 東エレク 21210 +190（ +0.9%）
9位 <9984> ＳＢＧ 12661 +101（ +0.8%）
10位 <7974> 任天堂 13850 +95（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5711> 三菱マ 2320 -117.0（ -4.8%）
2位 <1963> 日揮ＨＤ 1325 -62.0（ -4.5%）
3位 <4704> トレンド 8500 -396（ -4.5%）
4位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1165 -45.0（ -3.7%）
5位 <7731> ニコン 1420 -50.5（ -3.4%）
6位 <6472> ＮＴＮ 303 -9.5（ -3.0%）
7位 <2503> キリンＨＤ 2005 -50.5（ -2.5%）
8位 <2432> ディーエヌエ 2396 -45.0（ -1.8%）
9位 <8802> 菱地所 2950 -50.0（ -1.7%）
10位 <2002> 日清粉Ｇ 1746.7 -22.3（ -1.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース