〈広島・京都の修学旅行の引率から帰宅→心肺停止に…「精神的にも肉体的にも強い人」だった男性教師（40）に同僚が発した「驚きの一言」〉から続く

近年、教員の労働環境がクローズアップされることが増えてきた。過労死ラインを大幅に超えて働くといった長時間労働にとどまらず、学校内のいじめやモンスターペアレンツの対応といった精神的にも負担の大きい業務などによって、うつ病をはじめとする精神疾患で休職を余儀なくされたり、過労死に追い込まれる事案が頻繁にニュースで報じられるようになった。

【画像】修学旅行の引率から帰宅→心肺停止に…義男さんは亡くなった当時40歳で、2人の子供はまだ小中学生だった

今回は、横浜市の公立中学校で保健体育の教員として働き、遺族の計算では1ヶ月に最長で144時間もの時間外労働の結果亡くなった工藤義男さん（当時40）のケースをみながら、真の「教員の働き方改革」について考えたい。（全2回の2回目／前編から続く）



写真はイメージ ©graphica/イメージマート

遺族が見ているわけでもない「勤務先の状況」を提出

さらに、校長などが申請に合意したとしても、民間以上に膨大な資料の提出を求められる公務災害の認定のハードルは極めて高い。

過労死となると、亡くなる6ヶ月前の勤務状況を踏まえてそれが仕事に原因があるかどうか判断される。民間企業で働いていた人が過労死して遺族が労災申請する場合、原則的には申請書に記入すれば申請となり、労働基準監督署の監督官が調査に着手する。もちろん、タイムカードなど労働時間の記録やハラスメントの証拠などを遺族側が提出できるに越したことはないが、なかったとしても申請自体は受け付けられる。しかし公務災害の場合は、最初から膨大な資料の提出が申請の前提となっているのだ。

例えば、義男さんが亡くなる前6ヶ月間の毎日のスケジュールを提出するよう求められた。何月何日は何時に起床、何時に出勤、何時に業務A、業務B、部活、帰宅、就寝といった具合の詳細なスケジュールを記入するフォーマットが祥子さんに渡され、記入するよう求められた。自分自身の、5ヶ月前のある日に朝何時に起きてどこに行ったのかを覚えている人は少ないだろう。遺族が見ているわけでもない「勤務先の状況」を記入しろとは、無理難題以外の何物でもない。

元同僚の教員が働きかけてくれたことで亡くなる前の勤務実態を示す予定表などを入手することができたため、「学校からもらった記録や自身の手帳などを突き合わせてなんとか書いたが、時間的にも、精神的にも負担が大きかった」という。もし元同僚らの協力が得られなかったなら、書類の作成すらできなかったわけだ。

他にも、「勤務簿の写し」、「時間外勤務記録簿の写し」、「公務分掌」、「学級担任一覧表」、「顧問をしていたサッカー部の活動計画（練習、試合、遠征等の日程が分かるもの）」、「生徒指導専任として担当した業務内容」、といった、合わせて21もの資料の提出が求められた。

遺族がイラストにして自死の状況を描けるだろうか？

さらに負担が大きかったのは、亡くなった際の状況をイラストにして提出しなければいけなかったことだという。祥子さんの場合は、義男さんが倒れた病院の待合室と倒れた場所をイラストにしなければならなかったが、これが例えば自宅で自死していたような場合、遺族がイラストにして自死の状況を描けるだろうか？ その精神的負担は想像を絶する。祥子さんも「書類作成を元同僚の先生に手伝ってもらったので描けたが、手伝ってもらわなかったら無理だった」と話す。

ブラックボックス化する認定作業

資料を集めて、義男さんが亡くなった翌年の2008年10月にようやく申請に至ったが、「その後も大変だった」という。公務災害の申請後は、遺族に対するヒアリングも行われることはないため遺族が関与することは制度的にできず、「ブラックボックス化」している。労働災害の場合は、職場や家庭での実態を把握するため監督官が遺族や同僚などをヒアリングし、その内容も書面に残される。また遺族が追加資料などを提出することも可能だ。しかし、公務災害の場合、申請後は地方公務員災害補償基金と校長ないし教育委員会とのやり取りとなり、遺族が関与する余地はない。

地方公務員災害補償基金は認定の判断のために、教育委員会と校長に対して、例えば、精神的に負担がかかった生徒指導は何月何日に、どの生徒に行ったものなのかを特定しろという。これは実際に、義男さんの事例で求められたものだ。この事件では、校長から逐一、妻の祥子さんに連絡があり、いま地方公務員災害補償基金からこのような書類の提出が校長宛に求められており、このように提出したなど教えてもらえていたが、もし校長が書類を放置していたり、問い合わせを無視していれば、追加資料の提出がなされずに却下になったかもしれない。

さらに、労災の決定が降りるまでの判断が長期にわたるという問題もある。民間の労災の場合は原則として6ヶ月で判断を下すことになっており、公務災害の場合も、脳・心臓疾患による死亡の場合は、教育委員会での処理に2ヶ月、地方公務員災害補償基金での処理に4ヶ月の合計6ヶ月が「標準処理期間」と設定されている（精神疾患による死亡の場合は計8ヶ月）（地方公務員災害補償基金東京都支部「災害補償の手引」参照）。しかし、その期間内に判断がなされず不安なまま待ち続けることを強いられるケースが少なくない。工藤さんの場合は、2010年5月に判断がくだされたため、申請から結果が出るまでに約2年かかっている。結局のところ、いつ判断が下されるのかわからずに待たなければならないために、その間の生活は不安定となり、精神的負担も計り知れないものとなる。

まさかの却下「特に過重な職務に従事した事実は認められない」

これほどまでに過重労働の証拠を集めたにも関わらず、地方公務員災害補償基金の判断は「公務外」、つまり義男さんの死の原因は仕事ではないとした。申請前には元同僚と「絶対に認められる」と思っていたため、「二度目の死刑宣告を受けたようで、ショックだった」と祥子さんは話す。

しかも、公務外という判断に至った調査はあまりに杜撰であり、その決定理由も納得できなかった。亡くなる前日や当日については、「本人は休暇を取得しており、職務には従事していない。したがって、…特に過重な職務に従事した事実は認められない」、さらには、部活動は休日でも「遅くとも17時ごろには終了しており、強度の肉体的過重があったとは認められない」と意見を述べて、公務外だと判断した。

しかし、これはよく見るととんでもない見解だ。前段の主張では、過重労働したその日に倒れなければ公務災害と認めないということになる。現在の医学的知見にも、民間の労働災害の認定基準にもまったく反している。また後段は、休日の部活が夕方に終わったことが「肉体的過重」が不在である理由になっている。これでは休日にフルタイムで働くことが当然だということになる。

さらに、あれほど執拗に亡くなる前の毎日のスケジュールの提出を求めておきながら、その間の労働時間がどのくらいだったのかを示すことなく、残業は「最も多い月で76時間程度、最も少ない月で28時間程度」と地方公務員災害補償基金は一方的に判断している。この決定書類にはそもそも月76時間程度の残業をしていたのが何月だったのかすら書かれていない。加えて、それ以外の月の労働時間の記載は一切なく、2年かけて作られた報告書としては不十分かつ不誠実としか言いようがない。

民間の場合には、労働基準監督署が労災の判断を下す際、◯月◯日は何時何分から何時何分まで勤務して残業時間は何時間という1日ごとの労働時間の表を作成しているため、仮に実際の時間が労基署の判断する時間と違っていた場合に、「この日はもっと残業していた」とあとから主張することができるが、これではそのような「検証」さえできない。

また、「基金本部が委嘱した脳血管疾患の専門医の医学的知見」として、「本人が従事した職務に過重性が認められないのであれば、自然的経過により、本件疾病を発症したと考えるのが相当である」という医師による意見も述べられているが、この医師が誰なのかは遺族からはわからないようになっている。これでは、この医師にどういう専門性があるのか、また、いつどういう状況で、いかなる資料をみてこの医師がこのように判断したのかが把握できず、やはり検証不能になる。

諦めず、審査請求を行なった結果は…

義男さんの負担は、「経営者」である横浜市教育委員会自身が「通常、転勤した初年度に生徒指導専任を担当することはまれであり、学校において生徒指導専任や教務主任の教諭は、他の教職員より業務量が多くなる」と認めているほど大きかった。それにも関わらず、義男さんの死は公務外と認定されてしまった。しかし祥子さんは諦めずに、元同僚の教員とともに、認定を求めて署名活動に取り組んだ。その中で、「弁護士がいたほうがいいのでは」という元同僚のアドバイスを受けて、偶然テレビを付けた際に流れていた「過労死110番」の報道をみて弁護士に相談することに決めた。そして、地方公務員災害補償基金の公務外認定を覆すよう、審査請求を行なった結果、2013年1月にようやく公務災害と認定された。

教員の過労死に真摯に向き合おうとしない国や地方自治体

あまりに過酷な労働環境を嫌ってか、教員志望数も年々減少傾向にあり、東京都の教員採用試験の倍率は昨年、一昨年は3倍を切っている。教員志望者の増加を狙って2021年に文部科学省がSNSで行ったプロジェクト「＃教師のバトン」は、むしろ、現役教員からの悲惨な労働環境を告発するツイートで溢れた。全日本教職員組合・教組共闘連絡会の調査によれば、欠員が全国で2128人にものぼっており（https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/620128）、教員不足の深刻な実態がうかがえる。

しかし、国や地方自治体は、「教職がいかに素晴らしいかをアピール」することには熱心でも、これまでの長時間労働や精神疾患の蔓延、過労死の実態を軽視していると祥子さんは訴える。たとえばこれほど話題になっている教員の労働環境の改善についても、テクノロジーの導入といったICT化は積極的だが、「教員の過労死があってはならない」と国がはじめて言及したのは極めて最近（2019年1月）であり、しかも各都道府県が作成する「学校の働き方改革プラン」で「過労死対策」に言及していたのはわずか1県（岐阜県）のみである。これまで何人がどういう理由で過労死し、何件が公務災害と認定されたのかは結局のところ、分からずじまいである。これでは、過労死が起こった責任や実態を無視したまま、とにかく人を集めようとしていると思われてもおかしくない。

教員が長時間労働にさらされていると子供にとってもいい影響にはならないと祥子さんは話す。教員が自身の長時間労働に対して何も言えずに働き続けている姿を生徒はみており、このように長時間労働に耐えることがいわば社会人として「あるべき姿」なのだとロールモデルになってしまうという負の教育的効果も無視できないという。

教師の過労死を繰り返さないために今すべきこと

祥子さんが2022年、妹尾昌俊氏との共著『先生を、死なせない。（教師の過労死を繰り返さないために、今、できること）』を出版したのは、それも酷い過労死の事件があるということを訴えたいわけではなく、むしろこれからどうしていくのかを議論したいという思いで書いたと話す。未だに学校は情報公開に消極的で、公務災害の遺族とともに、責任追及ではなく単純に実態を知りたいと学校を訪れてもほとんど話してくれないという。これでは今後に必要な対策を議論するための素地すら作ることができない。まさに実態調査と遺族への補償、そしてそれを基礎とした改革が求められている。

（今野 晴貴）