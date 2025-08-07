【8月7日のインハイ女子結果】前回大会ベスト4で第3シードの大阪国際が2回戦で姿を消す
令和7年度全国高等学校総合体育大会 （インターハイ）バレーボール競技の女子大会が、岡山県岡山市にて8月6日に開幕し、7日に決勝トーナメントの1回戦と2回戦が行われた。
大会2日目からはシード校も登場。前回大会女王で第1シードの金蘭会（大阪②）は予選ラウンドが免除されていたため、決勝トーナメントの2回戦が初戦に。敬愛学園（千葉）と対戦すると、圧巻のストレート勝利を収め、ベスト16入りを果たした。
一方、前回大会ベスト4で第3シードの大阪国際（大阪①）は、今大会の初戦となる福岡女学院（福岡）戦でストレート負け。2回戦で姿を消すこととなった。
7日に行われた試合結果は以下の通り。
▼大会2日目・8月7日のインハイ女子結果
【1回戦】
★敬愛学園（千葉）2-0 盛岡誠桜（岩手）
安来（島根）0-2 福岡女学院（福岡）★
開智（和歌山）1-2 熊本信愛（熊本）★
★京都橘（京都）2-1 川崎橘（神奈川②）
鳥栖商（佐賀）0-2 松山東雲（愛媛）★
★福井工大福井（福井）2-0 日南学園（宮崎）
★都市大塩尻（長野）2-0 近江（滋賀）
【2回戦】
鳥取城北（鳥取）0-2 西彼杵（長崎）★
城南（徳島）1-2 三重（三重）★
青森西（青森）0-2 航空石川（石川）★
★文京学院大女（東京②）2-0 豊川（愛知）
★八王子実践（東京①）2-0 奈良女（奈良）
細田学園（埼玉）0-2 横浜隼人（神奈川）★
郡山女大附（福島）0-2 札幌大谷（北海道）★
熊本信愛（熊本）0-2 東九州龍谷（大分）★
土浦日大（茨城）1-2 古川学園（宮城）★
★銀河学院（広島）2-0 玉野光南（岡山②）
★誠英（山口）2-0 福井工大福井（福井）
★金蘭会（大阪②）2-0 敬愛学園（千葉）
大阪国際（大阪①）0-2 福岡女学院（福岡）★
京都橘（京都）1-2 就実（岡山①）★
★富士見（静岡）2-0 松山東雲（愛媛）
★都市大塩尻（長野）2-1 鹿児島女（鹿児島）
▼大会3日目・8月8日 決勝トーナメント3回戦組み合わせ
金蘭会（大阪②）vs 西彼杵（長崎）
横浜隼人（神奈川）vs 銀河学院（広島）
富士見（静岡）vs 八王子実践（東京①）
航空石川（石川）vs 東九州龍谷（大分）
福岡女学院（福岡）vs 三重（三重）
札幌大谷（北海道）vs 都市大塩尻（長野）
誠英（山口）vs 古川学園（宮城）
文京学院大女（東京②）vs 就実（岡山①）
▼大会3日目・8月8日 準々決勝組み合わせ
金蘭会（大阪②）-西彼杵（長崎）の勝者 vs 横浜隼人（神奈川）-銀河学院（広島）の勝者
富士見（静岡）-八王子実践（東京①）の勝者 vs 航空石川（石川）-東九州龍谷（大分）の勝者
福岡女学院（福岡）-三重（三重）の勝者 vs 札幌大谷（北海道）-都市大塩尻（長野）の勝者
誠英（山口）-古川学園（宮城）の勝者 vs 文京学院大女（東京②）-就実（岡山①）)の勝者