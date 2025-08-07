Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á ½ªÃÍ4Ëü1059±ß¡¡4Ëü1000±ßÂæ¤Ç¤Î¼è°ú½ªÎ»¤Ï7·î31Æü°ÊÍè¡¢1½µ´Ö¤Ö¤ê¡¡TOPIX¤Ï°ì»þ¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·
¤¤ç¤¦¡Ê7Æü¡Ë¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¤ª¤è¤½1½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë4Ëü1000±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢TOPIX=Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¤è¤ê264±ß¹â¤¤4Ëü1059±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£4Ëü1000±ßÂæ¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Àè·î31Æü°ÊÍè¤ª¤è¤½1½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢TOPIX=Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¤Ï°ì»þ¡¢2993¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¡¢¤ª¤è¤½2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ¤Î»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×¤Ê³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÉý¹¤¤ÌÃÊÁ¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢¹¥·è»»¤À¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤ä¾®Çä¤ê¤Ê¤É¤¬Çã¤ï¤ìÁê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Í¢Æþ¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë¤ª¤è¤½100%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Î°ìÉô¤¬ÃÍ¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸á¸å¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¥È¥è¥¿¤¬¡¢º£´ü¤ÎÍø±×¸«ÄÌ¤·¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤â½Å¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
