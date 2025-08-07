「生振」はなんて読む？北海道の地名はやっぱり難しい！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「生振」はなんて読む？

「生振」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、北海道の地名で、ひらがな4文字です。 いったい、「生振」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「おやふる」でした。 生振のある石狩市は、北海道札幌市の北側に位置しています。 石狩市には「はまなすの丘公園」という有名な観光スポットがあります。 日本海と石狩川の交わりに形成された1,500メートルにおよぶ公園で、石狩の歴史や文化を知ることができる資料館や、自然を楽しめる“シーカヤック体験”などがあるのだとか。 また、石狩市のグルメには「石狩鍋」と呼ばれる地名を冠した郷土料理が有名で、鮭と野菜を味噌で煮込んだ鍋は、市民の冬の定番料理として親しまれていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『HOKKAIDO LIKERS』

ライター Ray WEB編集部