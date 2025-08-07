フリーアナウンサーの岡副麻希さんが自身のインスタグラムを更新。静岡県の「浜名湖パルパル」で子どもと水遊びを楽しんだ様子を公開しました。



【写真を見る】【 岡副麻希 】 「これから来るたび成長を見ていきたい」浜名湖パルパルで子どもの思い出作り 授乳室の配慮に感謝





投稿によると、「すこし前のこと」とのことで、流れるプールやキッズプールを子どもと一緒に満喫したと報告。「コンパクトめな規模感で（とはいえ十分楽しめます）」と施設の印象を伝えています。







また、授乳についても触れ、「授乳室まで近くにあって助かりました」と施設の配慮に感謝。「卒乳に向けて日中の頻度はなるべく意識的に、できるだけ減らしてるつもり（！）」としながらも、「水着だと飲みたくなるのよね」と育児の様子をユーモアを交えて伝えています。







特に印象に残ったのは、エントランスにある身長パネルについて。「これから来るたび写真を撮って成長を見ていきたいなとおもいました」と今後の成長記録への思いを記しています。







この投稿に、「パルパルに来ていたなんて」「楽しそうですね ママが特に」「動物園も近くにあったりと楽しめますね」「とても楽しそうで素敵です」などの声が寄せられています。







岡副さんは、2022年4月にレーシングドライバー蒲生尚弥さんとの結婚を報告。昨年5月、第1子となる女の子を出産したことを公表。現在は静岡県御殿場市で暮らしています。



【担当：芸能情報ステーション】