ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ＜解除＞【土砂災害警戒情報】石川県・金沢市 7日17:20時点

2025年8月7日 17時20分 TBS NEWS DIG

7日午後5時20分、石川県と気象台は、金沢市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。《全警戒解除》 大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・金沢市