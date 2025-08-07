フォロワー数19.1万人！【無印良品】マニアが惚れた「黒アイテム」って？

【無印良品】のアイテムは、ベーシックながら素材やシルエットにこだわった名品ぞろい。今回は、フォロワー約19.1万人を誇るインフルエンサー・@marin_vvvさんがリアルバイした黒アイテムにフォーカスしました。トップスとボトムスの2点を、洗練された夏の装いとともにご紹介。ぜひ参考にして、デイリーコーデに取り入れてみて。

ほんのり透ける黒が大人の余裕を演出

【無印良品】「紳士 コットンハイゲージニット半袖プルオーバー」〈黒〉\4,990（税込）

公式オンラインストアで「柔らかでさらっとした肌触り」と紹介されているニットプルオーバーは、ほんのり透け感があるのが魅力。メンズアイテムながら、柔らかで涼しげな素材感で女性にもなじみやすい一枚です。ハイゲージならではの繊細さと清涼感で、夏も快適に過ごせそうなのが嬉しいポイント。無駄のないベーシックなデザインだからこそ、着こなし次第でぐっと洗練された雰囲気を引き出してくれそうです。

レイヤードで奥行きのあるワントーン

素材の組み合わせ次第で、黒のワントーンコーデにもぐっと奥行のある表情に。ニットプルオーバーにロング丈ワンピースを重ねたスタイルは、一見シンプルでもさりげないニットプルオーバーのシアー感が軽やかな抜け感をプラスしてくれます。@marin_vvvさんも「少し透け感があるだけで、のっぺり感なくなる」とコメント。どこかモードな空気をまとい、大人の余裕を感じさせる着こなしに仕上がっています。

美しいラインと穿き心地のよさを両立

【無印良品】「婦人 綿混タックワイドパンツ」〈墨黒〉\7,990（税込）

@marin_vvvさんによると「洗いざらしの自然な風合い」も魅力のワイドパンツ。コットン × リネンの素材は肌になじみやすそうで、穿くほどに味わいが増していきそうです。「生地にハリがあるからシルエットがほんっとにきれい」と@marin_vvvさんも満足の様子。ウエストの内側にはサイズ調節ができる紐付きで、快適そうなところも申し分ありません。カジュアルながらも、きちんと感のある着こなしが楽しめそうな、大人に嬉しいアイテムです。

ゆるさと上品さをあわせ持つリラクシー

タック入りですとんとした落ち感が美しく、コンパクトなトップスとも好バランス。無地のスウェットトップスをラフに合わせるだけで、気取りすぎないこなれ感が生まれています。シンプルな組み合わせでも、パンツのナチュラルな素材感が季節に寄り添う抜け感をプラス。全体をミニマルにまとめつつ、ゆるっとしたシルエットで旬のムードをしっかりキープしています。合わせるトップスを選ばず、着まわし力も優秀そうな黒パンツ。夏のコーデの一軍アイテムになりそうです。

