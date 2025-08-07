【秋茄子は〇に食わすな】空欄に文字を入れてことわざを完成させて！

通勤や通学のスキマ時間にことわざ穴埋めクイズに挑戦してみませんか？どこかで見たことがあるけれど、意外とわからない...そんなことわざも多いはず！毎日の息抜きにぜひ活用してみてください。

ことわざ「秋茄子は〇に食わすな」には、なんの文字が入る？

「秋茄子は〇に食わすな」の空欄に文字を入れると、あることわざが完成します。

どこかで見聞きしたことがあるのに意外とわからない...そんな人も多いはず！

子嫁犬

いったい、「秋茄子は〇に食わすな」はなにを表しているのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「秋茄子は嫁に食わすな」でした！

これは、「秋にできる茄子はおいしいから嫁には食べさせるなという、姑から嫁への意地悪な言葉」と「茄子は体を冷やすので嫁には食べさせないほうがよいという、お嫁さんを大切に思う言葉」という2つの意味があることわざです。

対義語は、「秋茄子嫁に食わせよ」ですよ。

みなさんはわかりましたか？

ぜひ家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部