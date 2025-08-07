【秋茄子は〇に食わすな】空欄に文字を入れてことわざを完成させて！
ことわざ「秋茄子は〇に食わすな」には、なんの文字が入る？
「秋茄子は〇に食わすな」の空欄に文字を入れると、あることわざが完成します。
いったい、「秋茄子は〇に食わすな」はなにを表しているのでしょうか。
果たして、正解は？
正解は、「秋茄子は嫁に食わすな」でした！
これは、「秋にできる茄子はおいしいから嫁には食べさせるなという、姑から嫁への意地悪な言葉」と「茄子は体を冷やすので嫁には食べさせないほうがよいという、お嫁さんを大切に思う言葉」という2つの意味があることわざです。
対義語は、「秋茄子嫁に食わせよ」ですよ。
