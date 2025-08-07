石田ひかり「炭酸水でスープ」手作り冷やしラーメンに「すごく斬新」「さっぱりしてて美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/08/07】女優の石田ひかりが6日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露した。
【写真】石田ひかり、炭酸水で作った斬新手料理
石田は「＃炭酸水でスープ 冷たいラーメン 炭酸水でスープを作ってみました！しゅわしゅわして楽しくて美味しい！冷麺も絶対においしい！ぜひやってみて！」とつづり、手料理の写真を公開。ラーメンには、キムチとパクチーがトッピングされている。
この投稿には「すごく斬新」「どんな味なんだろう？」「さっぱりしてて美味しそう」「食べてみたい」「夏にぴったり」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
