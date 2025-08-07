元NMB48吉田朱里、夫のための夏バテ防止メニュー公開「スタミナつきそう」「羨ましい」の声
【モデルプレス＝2025/08/07】元NMB48でモデルの吉田朱里が8月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】吉田朱里、スタミナたっぷりの手料理
吉田は「おっはよー昨日作ったたらこパスタ パイセン（夫）のお昼ご飯用にもたっぷり作りました」とつづり、ボウルに入ったたらこパスタを公開。さらに「夏バテ予防にピーマンと梅干しあえた」「ふるさと納税で大量の冷凍エビ頼んだからガーリックシュリンプ的なやつ」と、メニューを説明した。さらに「パイセンの夏バテが気になるので少し塩分多めに食欲そそりそうなメニューにしていっぱい食べてくれたけど、その分私も、顔パンパン。むくみ倒してる」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「スタミナつきそう」「旦那さん羨ましい」「料理上手」「食べたくなってきた」「素敵な夫婦」といったコメントが寄せられている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じ一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】吉田朱里、スタミナたっぷりの手料理
◆吉田朱里、夏バテ防止メニューを披露
吉田は「おっはよー昨日作ったたらこパスタ パイセン（夫）のお昼ご飯用にもたっぷり作りました」とつづり、ボウルに入ったたらこパスタを公開。さらに「夏バテ予防にピーマンと梅干しあえた」「ふるさと納税で大量の冷凍エビ頼んだからガーリックシュリンプ的なやつ」と、メニューを説明した。さらに「パイセンの夏バテが気になるので少し塩分多めに食欲そそりそうなメニューにしていっぱい食べてくれたけど、その分私も、顔パンパン。むくみ倒してる」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「スタミナつきそう」「旦那さん羨ましい」「料理上手」「食べたくなってきた」「素敵な夫婦」といったコメントが寄せられている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じ一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】