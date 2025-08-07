結婚式の招待状を公開!?HIGHLIGHTユン・ドゥジュン＆女優キム・スルギ、リアルすぎる“夫婦ショット”が話題

ボーイズグループHIGHLIGHTのメンバーで俳優としても活躍するユン・ドゥジュンと、女優キム・スルギが、本物さながらの結婚式招待状を公開し、話題を集めている。

【注目】ユン・ドゥジュンが激白「自分は人間ではなく商品…」

8月7日、韓国のテレビチャンネルtvNは公式アカウントなどを通じて「Wedding D-10。10年前に出会った私たちが、これからの日々を共に歩もうとしています。私たち夫婦の第一歩を応援してください」というコメントとともに写真を公開した。

その写真に写っていたのは、ユン・ドゥジュンとキム・スルギの“結婚式招待状”。タキシード姿のユン・ドゥジュンの膝に、ウエディングドレスを着たキム・スルギが座り、2人は幸せそうな笑顔を浮かべている。

（画像＝tvN）

招待状には「2025年8月17日（日）21時20分に結婚します」と記され、「WEDDING DAY」の文字が大きく強調されている。 2人は「愛という名前のもと、私たち2人が一つになって結実を迎えようとしています。ぜひご出席いただき、温かい祝福で私たちのスタートをご一緒ください」と添えられている。また、招待状ギャラリーには、愛猫と共に過ごすユン・ドゥジュンとキム・スルギの微笑ましい姿も収められている。

実はこの“招待状”は、tvNの短編ドラマプロジェクト『O'PENing 2025』の第1作『猫の親権戦争』（原題）のプロモーションの一環。8月10日に公開される同作は、離婚寸前の夫婦が一緒に飼っていた猫の“親権”を巡って激しく争う、ドタバタで熾烈な“猫の親権戦争”を描いた作品だ。

演技力とビジュアルの相性に定評のあるユン・ドゥジュンとキム・スルギが、10年ぶりに再共演することでも注目を集めており、劇中では結婚5年目で離婚危機にある夫婦を演じ、“甘くて過激なロマンス”を繰り広げる。

ドラマ『猫の親権戦争』は、韓国で8月17日21時20分より放送予定だ。

（記事提供＝OSEN）